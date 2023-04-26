Ростех завершил контракт на поставку восьми Ми-8МТВ-1 для «Газпром авиа»

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Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех передал ООО «Нацпромлизинг-Инвест» два вертолета Ми-8МТВ-1, закрыв контракт на поставку восьми машин этого типа. Воздушные суда отправятся в Томский и Самарский филиалы ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».

Ми-8МТВ-1 обладают высокими летно-техническими характеристиками и могут круглосуточно применяться в самых сложных климатических условиях при температурах от +50 до -50 градусов Цельсия, автономно базироваться на необорудованных площадках. В кабине каждой винтокрылой машины установлено по 20 пассажирских кресел, при этом они могут использоваться в том числе для перевозки крупногабаритных грузов массой до 4 тонн, для чего оборудованы тросовой внешней подвеской. Она позволяет доставлять грузы в труднодоступные места, проводить монтажные работы.

«"Газпром» — один из наших ключевых партнеров, с которым мы много лет работаем сразу по нескольким проектам, в том числе — поставляем вертолеты для нужд компании. Передача двух Ми-8МТВ-1 закрывает заключенный с компанией «Нацпромлизинг-Инвест» контракт на поставку 8 таких машин в интересах «Газпром авиа». Первые шесть Ми-8МТВ-1 были изготовлены на Казанском вертолетном заводе, переданы заказчику в 2021-2022 годах и уже находятся в эксплуатации. Эти машины сегодня обеспечивают надежную связь с отдаленными объектами компании", — сказал спикер Ростеха.

Ми-8МТВ-1 отличает высокий уровень безопасности, ценовая эффективность и простота в обслуживании. Для выполнения специальных задач каждый вертолет может быть оборудован дополнительными топливными баками, прожекторами, системами ночного видения, аварийной посадки на воду, защиты от столкновения с проводами, пылезащитными устройствами, метеолокаторами, медицинским и другим оборудованием.

«Вертолеты Ми-8МТВ-1 востребованы и эффективны: их легко трансформировать в грузовой или в пассажирский вариант, они могут использоваться не только для доставки вахтовых бригад к нефтегазовым объектам и мониторинга газопроводов, но и для перевозок пассажиров, багажа, выполнения санитарных заданий и других видов авиационных работ. В общей сложности в парке авиакомпании летает 80 вертолетов в разных модификациях семейства Ми-8, и мы планируем продолжить производить их в соответствии с потребностями «Газпром авиа», — сказал заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по продажам гражданской вертолетной техники Антон Королёв.