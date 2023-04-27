«Калашников» наладил выпуск шпинделей

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О «Концерн «Калашников» освоило производство критичных деталей для отечественного станкостроения. В рамках курса на импортозамещение «Калашников» отгрузил первую опытную партию шпинделей для торгово-производственного холдинга «РУСКЛИМАТ». Данное изделие используется в специальных станках заказчика. Ранее деталь закупалась в Италии.

Первая партия изделий, разработанных группой инженеров конструкторско-технологического управления дивизиона станкостроения концерна, успешно прошла приемку. До конца года будет изготовлено еще 18 штук. Отметим, что на изготовление одного образца уходит около 120 дней ввиду сложности технологического процесса и повышенных требований по точности изделия.

«Развитие отечественного станкостроения и освоение изделий, которые ранее закупались исключительно по импорту — наши важнейшие задачи, потому что завоевание технологического суверенитета страны — это один из приоритетов государственной политики, — говорит президент АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников. — Нам удалось успешно занять нишу по изготовлению высокоточных токарно-винторезных станков: сформирован пакет контрактов на ближайшие годы. Станки семейства 250ИТВМ, производства «Калашникова» не имеют аналогов в России по точности и надежности. Переход на отечественную продукцию набирает обороты, и цель такой политики — устранение критической зависимости от зарубежных технологий».