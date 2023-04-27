«РМ Рейл» сертифицировала контейнер-цистерну для перевозки и хранения СПГ

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Компания «РМ Рейл», ведущий производитель грузового подвижного состава России, получила свидетельства о допущении Российского морского регистра судоходства на контейнер-цистерну для перевозки и хранения сжиженного природного газа НКЦ-СПГ43,5.

После завершения полного цикла испытаний получены свидетельства о допущении типа конструкции контейнера по безопасности RUS/RS-983/15-03/23; типа конструкции контейнера RUS/RS-914/23; а также об одобрении типа конструкции съемной цистерны для транспортировки опасных грузов RUS/RS-0136/23.

Разработка НКЦ-СПГ 43,5 стала пилотным проектом «РМ Рейл» в освоении нового перспективного направления - выпуске криогенного оборудования.

Презентация новой модели состоялась осенью 2022 года и вызвала большой интерес на рынке грузового подвижного состава. Потенциальные заказчики оценили преимущества НКЦ-СПГ 43,5: по техническим и эксплуатационным характеристикам контейнер-цистерна превосходит все существующие в России аналоги.

Внутренний сосуд изготовлен из высоколегированной стали, которая позволяет эксплуатацию при рабочей температуре минус 196 0С. Теплозащиту внутреннего сосуда обеспечивает многослойный комплект экранной изоляции, отлично зарекомендовавший себя в изготовлении аппаратов для освоения космоса. Уникальная конструкция гарантирует сохранность груза при заданной температуре в условиях бездренажного хранения до 61 суток.

Уникальные технические решения в части фиксации внутреннего сосуда позволили увеличить его объем до 43,5 куб. м, что на 3,5 куб. м больше в сравнении с аналогами из стали, производимыми на территории России. Срок службы контейнера-цистерны — 30 лет; на 10 лет больше, чем у аналогов.

Разработка и изготовление модели позволили компании расширить компетенции в области протекания теплотехнических процессов и освоить новые технологии сборки-сварки изделий, работающих в вакууме, и методы контроля качества криогенных изделий.

Первый заместитель генерального директора «РМ Рейл» Сергей Дробжев:

— Наша компания успешно продолжает расширение линейки продукции из алюминиевых сплавов, и производство криогенного оборудования открывает для нас новые перспективные рынки. В настоящее время на завершающем этапе испытаний находится прототип контейнера-цистерны с внутренним котлом из алюминиевого сплава 1581. Его применение позволяет снизить массу тары изделия на 1000 кг — это наш ответ на запрос клиентов об эффективном подвижном составе, который увеличивает рентабельность грузоперевозок по железной дороге. Повышенные грузоподъемность и срок службы, удобство в эксплуатации и функциональность — при разработке новых моделей мы стараемся не просто удовлетворять, но и превосходить ожидания клиентов.