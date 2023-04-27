В Казани для движения транспорта полностью открыта первая очередь дублёра Горьковского шоссе

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27 апреля в Казани для движения транспорта полностью открылась первая очередь дублёра Горьковского шоссе — от ул. Несмелова до Храма всех религий. Длина четырёхполосной автодороги составила 6,2 км.

Для строительства участков дублёра Горьковского шоссе — от ул. Несмелова до Адмиралтейского пруда и далее до Храма всех религий — вынесены, переустроены и смонтированы инженерные сети протяженностью более 25 км. Строители подключили наружное освещение, возвели подпорные стены, установили шумозащитные экраны, кроме того, были высажены деревья. Всего для строительства дублера было выкуплено свыше 300 земельных участков со строениями на сумму 275 млн рублей.

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Строительство первой очереди дублера Горьковского шоссе было разделено на два участка. Протяженность первого — от ул. Несмелова до Адмиралтейского пруда — составила 1,5 км, он был построен в 2021 году. Второй участок — от Адмиралтейского пруда до Храма всех религий — длиною 4,7 км открылся сегодня. Вдоль дороги организованы тротуар и велодорожка.

На данный момент подготовлена проектно-сметная документация по третьему участку дороги — от Храма всех религий до трассы М7, которая прошла государственную экспертизу.