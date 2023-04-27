На СНСЗ спустили на воду пассажирский катамаран «Форт Кроншлот»

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27 апреля на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в ОСК) состоялась церемония спуска на воду пассажирского катамарана «Форт Кроншлот» проекта 04580 «Котлин».

Катамаран «Форт Кроншлот» — головное судно проекта 04580 «Котлин». Катамаран был заложен 14 апреля 2022 г. Ожидается, что до 2025 г. СНСЗ построит шесть таких катамаранов. Они будут перевозить пассажиров из центра Санкт-Петербурга в Кронштадт. Проект реализуется в рамках развития туристско-рекреационного кластера «Остров фортов». Заказчик — судоходная компания «Нева Тревел», владеющая крупнейшим в Санкт-Петербурге пассажирским флотом из 35 судов.

Строительство катамаранов ведется в рамках программы Государственной транспортной лизинговой компании с государственным софинансированием и привлечением внебюджетных источников. Программа направлена на обновление, развитие и импортозамещение отечественного пассажирского флота.

Катамараны «Котлин» спроектированы для использования на внутренних водных путях и в прибрежных морских районах. Их особенность в том, что конструкция адаптирована к навигации в черте Петербурга с учетом низких мостов, требований к минимальному волнообразованию и возможности выхода в Финский залив. Пассажиры смогут разместиться в комфортных условиях в салоне (150 человек) и на открытой части верхней палубы (50 человек). Туристов порадует современный дизайн, широкие панорамные окна, доступная инклюзивная среда.

В ближайшее время СНСЗ спустит на воду второй катамаран проекта «Котлин» «Форт Петр Первый», а также заложит третье и четвертое суда: «Форт Александр Первый» и «Форт Тотлебен».