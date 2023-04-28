В Можге Республики Удмуртия состоялось открытие нового здания детской поликлиники

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27 апреляв Можге открылось новое здание детской поликлиники. Его строительство началось в 2021 году по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение».

В четырехэтажном здании новой поликлиники будут обслуживать детей из Можги и Можгинского района — всего к ней будет прикреплено около 17,5 тысяч юных пациентов. Заведующая детской поликлиникой Можгинской районной больницы Лариса Афанасьева уверена, что в новом пространстве есть все для качественного лечения пациентов.

«В поликлинику закуплено новое оборудование. В двух УЗИ-кабинетах установлены аппараты экспертного класса: можно провести эхо сердца, нейросонографию, ультразвуковую допплерографию сосудов, что помогает в диагностике и постановке точного диагноза. Есть свой рентген-диагностический кабинет тоже с новым аппаратом. В старом здании детской поликлиники рентгена не было и родителям с детьми приходилось ездить для обследования во взрослую поликлинику. Сейчас в этом нет необходимости, это очень удобно», — рассказала Лариса Афанасьева.

У входа в поликлинику оборудована игровая площадка, игровые комнаты также есть на каждом этаже, предусмотрены отдельные входы для оказания неотложной помощи и для посещения здоровых детей. Есть отделение профилактики, отдельный этаж для участковых педиатров и узких специалистов.

Поликлиника на 100% укомплектована педиатрами, но есть потребность в отдельных узких специалистах: хирурге, травматологе, стоматологе и неврологе.

Ранее основное помещение детской поликлиники размещалось в двухэтажном здании 1975 года постройки, также работали три филиала. Сейчас вся детская медицинская помощь будет сконцентрирована в одном современном четырёхэтажном здании.

© udmurt.ru

© mfvt.ru

© mfvt.ru

© mfvt.ru

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