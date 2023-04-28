В Сольцах Новгородской области открылся физкультурно-оздоровительный комплекс

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Открытие долгожданного ФОКа, построенного в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», состоялось 27 апреля.

Во время мероприятия юные спортсмены продемонстрировали показательные выступления по киокусинкай, баскетболу. Атмосферу праздника создали хореографические коллективы Детской школы искусств.

Заниматься спортом в новом ФОКе смогут как дети, так и взрослые. В учреждении функционируют тренажерный зал, баскетбольная и футбольная секции, открыты отделения для занятий киокусинкай, волейболом, настольным теннисом, бадминтоном.

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