В Сольцах Новгородской области открылся физкультурно-оздоровительный комплекс
Открытие долгожданного ФОКа, построенного в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», состоялось 27 апреля.
Во время мероприятия юные спортсмены продемонстрировали показательные выступления по киокусинкай, баскетболу. Атмосферу праздника создали хореографические коллективы Детской школы искусств.
Заниматься спортом в новом ФОКе смогут как дети, так и взрослые. В учреждении функционируют тренажерный зал, баскетбольная и футбольная секции, открыты отделения для занятий киокусинкай, волейболом, настольным теннисом, бадминтоном.
Источник: https://pressa53.ru/news/82543/
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