СИБУР начал строительство производства гексена на Нижнекамскнефтехиме. По собственной технологии

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СИБУР начал строительство производства гексена на Нижнекамскнефтехиме.

Об этом СИБУР сообщил 27 апреля 2023 г.

Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района выдал Нижнекамскнефтехиму разрешение на строительство производства гексена в г. Нижнекамск. Проект прошел процедуру общественных обсуждений и получил положительное заключение Главгосэкспертизы Российской Федерации, а также положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Разработка собственной технологии производства гексена велась последние несколько лет силами RND-центров СИБУРа — НИОСТ и Полилаб. Пилотирование на лабораторном оборудовании прошло успешно.

Для начала активной фазы строительства была проведена большая подготовительная работа по разработке рабочей документации, проектированию и подготовке площадки для строительства. Главным проектировщиком проекта выступает НИПИГАЗ, который также будет управлять и поставками оборудования.

Ранее Нижнекамскнефтехим сообщал, что в текущей геополитической обстановке более 80% оборудования будет российского производства, остальное будет закупаться у дружественных стран — Китая и Турции.

Строительство установки на базе собственной технологии компании запланировано на площадке Нижнекамскнефтехима. С этой целью на территории завода олигомеров и гликолей был выполнен демонтаж выведенной из эксплуатации установки окиси этилена.Производство планируется ввести в эксплуатацию во 2м полугодии 2024 г.

Целевая мощность проекта — 50 тыс. т/год продукта.Новое производство на Нижнекамскнефтехиме встроится в цепочку этиленопотребления, используя в качестве сырья этилен со строящегося комплекса ЭП-600.

Принятые проектные решения и применяемое оборудование обеспечат надежность, безаварийность, безопасность работы новой установки.

Для производственных процессов подобраны передовые лицензионные решения, наилучшие доступные технологии, что существенно снизит воздействие на окружающую среду в период эксплуатации производства.

Проектом предусмотрена закрытая факельная система, которая минимизирует выбросы с факела в атмосферу.Проектируется водооборотный цикл закрытого типа, что исключит влияние на экологию.

Запуск проекта позволит укрепить технологическую независимость в цикле выработки полимеров.

Гексен является полупродуктом для производства базовых полимеров и других продуктов нефтехимии.Он применяется при производстве полиэтилена высокой и низкой плотности и является обязательным компонентом в производстве специальных марок этого полимера.

Использование гексена позволяет значительно расширить диапазон потребительских свойств полиэтилена в сравнении с базовыми марками, и получить продукт премиального качества.

В настоящий момент гексен для полимерных производств компании поставляется из-за рубежа, в России производств, аналогичных новому проекту СИБУРа, нет.

Гексеном будут обеспечены собственные потребности компании с учетом как текущих, так и будущих проектов, а также потребности партнеров. Это обеспечит независимость в данном сырье от импортных поставок.