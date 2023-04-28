СИБУР начал строительство производства гексена на Нижнекамскнефтехиме. По собственной технологии
СИБУР начал строительство производства гексена на Нижнекамскнефтехиме.
Об этом СИБУР сообщил 27 апреля 2023 г.
Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района выдал Нижнекамскнефтехиму разрешение на строительство производства гексена в г. Нижнекамск. Проект прошел процедуру общественных обсуждений и получил положительное заключение Главгосэкспертизы Российской Федерации, а также положительное заключение государственной экологической экспертизы.
Разработка собственной технологии производства гексена велась последние несколько лет силами RND-центров СИБУРа — НИОСТ и Полилаб. Пилотирование на лабораторном оборудовании прошло успешно.
Для начала активной фазы строительства была проведена большая подготовительная работа по разработке рабочей документации, проектированию и подготовке площадки для строительства. Главным проектировщиком проекта выступает НИПИГАЗ, который также будет управлять и поставками оборудования.
Ранее Нижнекамскнефтехим сообщал, что в текущей геополитической обстановке более 80% оборудования будет российского производства, остальное будет закупаться у дружественных стран — Китая и Турции.
Строительство установки на базе собственной технологии компании запланировано на площадке Нижнекамскнефтехима. С этой целью на территории завода олигомеров и гликолей был выполнен демонтаж выведенной из эксплуатации установки окиси этилена.Производство планируется ввести в эксплуатацию во 2м полугодии 2024 г.
Целевая мощность проекта — 50 тыс. т/год продукта.Новое производство на Нижнекамскнефтехиме встроится в цепочку этиленопотребления, используя в качестве сырья этилен со строящегося комплекса ЭП-600.
Принятые проектные решения и применяемое оборудование обеспечат надежность, безаварийность, безопасность работы новой установки.
Для производственных процессов подобраны передовые лицензионные решения, наилучшие доступные технологии, что существенно снизит воздействие на окружающую среду в период эксплуатации производства.
Проектом предусмотрена закрытая факельная система, которая минимизирует выбросы с факела в атмосферу.Проектируется водооборотный цикл закрытого типа, что исключит влияние на экологию.
Запуск проекта позволит укрепить технологическую независимость в цикле выработки полимеров.
Гексен является полупродуктом для производства базовых полимеров и других продуктов нефтехимии.Он применяется при производстве полиэтилена высокой и низкой плотности и является обязательным компонентом в производстве специальных марок этого полимера.
Использование гексена позволяет значительно расширить диапазон потребительских свойств полиэтилена в сравнении с базовыми марками, и получить продукт премиального качества.
В настоящий момент гексен для полимерных производств компании поставляется из-за рубежа, в России производств, аналогичных новому проекту СИБУРа, нет.
Гексеном будут обеспечены собственные потребности компании с учетом как текущих, так и будущих проектов, а также потребности партнеров. Это обеспечит независимость в данном сырье от импортных поставок.
- Сибур запустил производство ПЭТ-гранул с вовлечением вторичного сырья
- На «ЗапСибНефтехиме» внедрена новая цифровая система мониторинга технологических процессов «Эконс»
- Компания СИБУР запустила на предприятии в Кстово новый комплекс очистных сооружений
28.04.2314:48:19
28.04.2317:05:43