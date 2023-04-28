МС-21 и SSJ-100 покрашены в новую ливрею ОАК для участия в авиасалоне МАКС-2023

© www.uacrussia.ru

Опытные образцы самолетов МС-21 и SSJ-100, которые примут участие в международном авиасалоне МАКС-2023, покрашены в новую ливрею, оформленную в соответствии с актуальным фирменным стилем Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха, представленным в 2022 году.

© www.uacrussia.ru

© www.uacrussia.ru

Для нанесения новых ливрей были использованы краски отечественного производства. После покраски в г. Ульяновск самолеты прибыли на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова в г. Жуковский для дальнейшей подготовки к авиасалону МАКС, на котором они будут впервые представлены публике.

«Новая ливрея будет единой для всех опытных образцов гражданских самолетов ОАК, но первыми ее „примерили“ наши флагманы в сегментах региональной и среднемагистральной авиации — SSJ-100 и МС-21. Воздушные суда, носящие эту ливрею, формируют единую линейку: ОАК — Гражданские самолеты. Это те машины, которые в ближайшие годы сформируют основу парка российских авиакомпаний», — отметил заместитель генерального директора ОАК по гражданской авиации — генеральный директор корпорации «Иркут» Андрей Богинский.

© www.uacrussia.ru

© www.uacrussia.ru

© www.uacrussia.ru