МС-21 и SSJ-100 покрашены в новую ливрею ОАК для участия в авиасалоне МАКС-2023
Опытные образцы самолетов МС-21 и SSJ-100, которые примут участие в международном авиасалоне МАКС-2023, покрашены в новую ливрею, оформленную в соответствии с актуальным фирменным стилем Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха, представленным в 2022 году.
Для нанесения новых ливрей были использованы краски отечественного производства. После покраски в г. Ульяновск самолеты прибыли на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова в г. Жуковский для дальнейшей подготовки к авиасалону МАКС, на котором они будут впервые представлены публике.
«Новая ливрея будет единой для всех опытных образцов гражданских самолетов ОАК, но первыми ее „примерили“ наши флагманы в сегментах региональной и среднемагистральной авиации — SSJ-100 и МС-21. Воздушные суда, носящие эту ливрею, формируют единую линейку: ОАК — Гражданские самолеты. Это те машины, которые в ближайшие годы сформируют основу парка российских авиакомпаний», — отметил заместитель генерального директора ОАК по гражданской авиации — генеральный директор корпорации «Иркут» Андрей Богинский.
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29.04.2301:10:51