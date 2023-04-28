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Фотофакты

МС-21 и SSJ-100 покрашены в новую ливрею ОАК для участия в авиасалоне МАКС-2023

 © www.uacrussia.ru

Опытные образцы самолетов МС-21 и SSJ-100, которые примут участие в международном авиасалоне МАКС-2023, покрашены в новую ливрею, оформленную в соответствии с актуальным фирменным стилем Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха, представленным в 2022 году.

 © www.uacrussia.ru

 © www.uacrussia.ru

Для нанесения новых ливрей были использованы краски отечественного производства. После покраски в г. Ульяновск самолеты прибыли на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова в г. Жуковский для дальнейшей подготовки к авиасалону МАКС, на котором они будут впервые представлены публике.

«Новая ливрея будет единой для всех опытных образцов гражданских самолетов ОАК, но первыми ее „примерили“ наши флагманы в сегментах региональной и среднемагистральной авиации — SSJ-100 и МС-21. Воздушные суда, носящие эту ливрею, формируют единую линейку: ОАК — Гражданские самолеты. Это те машины, которые в ближайшие годы сформируют основу парка российских авиакомпаний», — отметил заместитель генерального директора ОАК по гражданской авиации — генеральный директор корпорации «Иркут» Андрей Богинский.

 © www.uacrussia.ru

 © www.uacrussia.ru

 © www.uacrussia.ru
Источник: https://www.uacrussia.ru/ru/press-c...ya-uchastiya-v-aviasalone-maks-2023

SSJ-100 , МС-21
  • Нет аватара dronson123
    29.04.2301:10:51

    Я так понимаю что SSJ-NEW (не)"примет участие в международном авиасалоне МАКС-2023″?

    Эх, красивые всё-таки птицы…

    Отредактировано: dronson123~01:12 29.04.23
    #1261716
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