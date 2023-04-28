Реверс-инжиниринг в действии

Инженеры ИЦЦТМ УрФУ при прохождении натурных испытаний © advengineering.ru

ИЦЦТМ УрФУ сдал первый проект по программе обратного инжиниринга критических комплектующих

Инжиниринговый центр цифровых технологий машиностроения Уральского федерального университета (ИЦЦТМ УрФУ) первым завершил разработку конструкторской документации в рамках программы реверс-инжиниринга критически важных комплектующих, оператором которой выступает АНО «Агентство по технологическому развитию». Проект «Крыльчатка вентилятора Punker» — один из 108 проектов грантовой поддержки Минпромторга России на общую сумму почти в 4 миллиарда рублей, и первый, по которому сдана конструкторская документация.

Программа обратного инжиниринга (предусмотрена постановлением Правительства РФ № 208 от 18.02.2022 г. ) — один из способов комплексной государственной поддержки производства критических комплектующих: проекты должны быть эффективно выполнены в сжатые сроки и максимально профессионально и полно проработаны, чтобы изделия быстро поступили в серийное производство и, самое главное, предприятиям-заказчикам.

Именно АНО «Агентство по технологическому развитию» выступила оператором и координатором реверс-инжиниринга, осуществляя процедуры определения потребности в комплектующих, конкурсного отбора исполнителей, контроля за соблюдением сроков и качества проекта.

Инжиниринговый центр УрФУ стал первым исполнителем проектов обратного инжиниринга, приняв на себя ответственность своевременного прохождения всех этапов, и первым сдал конструкторскую документацию по проекту «Крыльчатка вентилятора Punker», а также выпустил прототип и подготовил изделие к серийному производству. Уникальность проекта состояла еще и в том, что изделие было не просто разработано по образцу — его эксплуатационные характеристики улучшены по сравнению с аналогом.

Тот факт, что первый проект сдан и выведен на серию, доказал высокие компетенции, эффективность и адаптивность Инжинирингового Центра УрФУ и вдохновляет специалистов ИЦЦТМ на дальнейшую работу с изделиями любой сложности.

«На данный момент в реализации Центра находится еще 12 проектов реверс-инжиниринга, и многие уже идут с опережением. Мы понимаем необходимость в изделиях, наращиваем штат и производственные мощности для эффективной и ускоренной адаптации иностранных технологий, поэтому перспективы по данному направлению только расширяются», — резюмирует Максим Сапогов, директор ИЦЦТМ УрФУ.

СПРАВКА:

Крыльчатка Punker установлена в сеятельных машинах и нужна для правильного разбрасывания семян по полю. От данного изделия требуются высокие прочностные характеристики и бесперебойность работы в сложных условиях запыленности, колебания температур, влажности и прочее. Поломка крыльчатки во время работы может привести к выходу из строя всей сеялки стоимостью несколько миллионов рублей.

Сдача проекта заключалась в разработке конструкторской документации (в том числе для серийного выпуска) изделия. Команда конструкторов, инженеров и технологов должна была решить следующие задачи:

Разработка конструкторской документации и трехмерной модели на опытный образец.

Разработка опытного образца, программы методик с учетом ГОСТ 19.301, ГОСТ Р 15.201 и проведения испытаний опытного образца.

Разработка конструкторской документации изделия для серийного производства.

Разработка технологической документации изделия для серийного производства.

Решение необходимых задач прошло через все этапы реверс-инжиниринга (обратного инжиниринга), который задействовал лаборатории для определения используемого материала, высокоточное оборудование для построения облачной модели, цифровое конструкторское бюро, расчетное подразделение для моделирования изделия на виртуальном полигоне, производственные мощности и испытательные стенды.

Тестовый образец успешно прошел серию натурных испытаний в составе пневматических сеялок Amazone, а также испытание на повышенных оборотах.