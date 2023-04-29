В Татарстане начали собирать фрезерные станки

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В Татарстане началась крупноузловая сборка первой партии фрезерных станков. На площадях ассоциации станкостроения «ТатПромСтан», в которую входят предприятия «Ватан», «Бетар» и «Пегас», собрано первое оборудование для казанского заказчика — фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ. Об этом сообщила пресс-служба министерства промышленности и торговли республики.

«Пока мы собираем станки преимущественно из сторонних комплектующих, но уже в этом году стоит задача локализации более 30% запчастей. К 2025 году планируем довести ее уровень до 90%. В дальнейшем расширим модельный ряд до токарного оборудования», — рассказали в рабочей группе по станкостроению при Минпромторге Татарстана.

В планах «ТатПромСтана» на 2023 год — собрать не менее 30 станков, а к 2025-му предприятие планирует нарастить довыпуск 500 единиц оборудования.

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