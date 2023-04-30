В Тамбовской области открыто производство по переработке лекарственных растений

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В середине апреля в Гавриловском районе Тамбовской области введено в строй новое предприятие — ООО «Усадьба Сурки». Оно будет выращивать и перерабатывать растительное сырьё для аптек, магазинов и производителей косметики.

Строительство сооружений производственного комплекса, в который войдут цеха, офисные и технические помещения, началось в прошлом году. Тогда же ввели в строй его первое здание. В целом площадь для переработки лекарственных растений составит около 1500 квадратных метров.

Предприятие займёт свободную нишу по производству и переработке лекарственного растительного сырья в регионе. Потребителями продукции «Усадьбы Сурки» станут предприятия пищевой, косметической и фармацевтической промышленности Тамбовской области и других регионов страны.

В компании с самого начала намерены исповедовать научный подход к работе. Предприятие уже заключило договор с Всероссийским НИИ лекарственно-ароматических растений «ВИЛАР» на разработку технологии выращивания ромашки аптечной методами органического земледелия. В этом году здесь произведут тестовые посевы ещё 15 видов лекарственных растений.

Одним из результатов работы предприятия станет создание новых рабочих мест.

Строительные работы ведутся на частные средства, без государственного участия. В возведение «Усадьбы» предприниматели запланировали инвестировать 100 миллионов рублей. На сегодняшний день из них освоили порядка 70%. Завершить строительство комплекса планируется через два года.