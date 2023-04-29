Зеленодольский завод спустил на воду «Метеор-2020»

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Церемония спуска на воду скоростного пассажирского судна на подводных крыльях проекта 03830 «Метеор-2020» состоялась на АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького» 29 апреля для нужд Республики Татарстан.

«Судну присвоено наименование в честь Героя Советского Союза Михаила Петровича Девятаева», — сообщили в пресс-службе завода.

Церемония закладки судна состоялась 28 февраля 2023 года.

В 2023 году завод планирует выпустить два «Метеора-2020».

Стартовое производство нового поколения «Метеоров» запустили на Зеленодольском заводе в начале 2021 года. Тогда заложили два «Метеора-2020» для Ханты-Мансийского автономного округа.

Спуск первого судна на воду состоялся в июне 2022 года. Скоростные пассажирские судна на подводных крыльях проекта 03830 «Метеор 2020», разработки проектного бюро «Си Тех», обладают определенными преимуществами относительно уже существующих суден и отвечают международным требованиям по комфортности и безопасности.

Суда обладают принципиально новой самостабилизирующейся крыльевой системой, инновационным преимуществом которой являются:

Кроме существенного улучшения мореходности, особое внимание было обращено на улучшение условий пребывания пассажиров и экипажа в течение рейсов.

Просторный салон на 124 пассажира оборудован удобными креслами, доступом к мультимедийному контенту с помощью WI-FI. Особое внимание уделено созданию условий для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями передвижения.

В завершении официальной церемонии крестная мать — внучка Михаила Девятаева, директор фонда Памяти Михаила Девятаева Диана Девятаева -- по традиции разбила о носовую часть судна бутылку шампанского.

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