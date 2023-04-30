Завод «Красное Сормово» начинает строительство пассажирского судна «река-море»

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28 апреля 2023 года на нижегородском Заводе «Красное Сормово» состоялась церемония закладки головного пассажирского судна проекта 00840 смешанного река-море плавания, сообащет пресс-служба ОСК. Лайнер является первым в серии из трех судов данного проекта, которые верфь построит для отечественной судоходной компании. В церемонии закладки судна приняли участие руководители предприятия, представители Российского морского регистра судоходства, заказчиков и проектанта КБ «Вымпел» (входит в ОСК).

Лайнеры проекта 00840 будут эксплуатироваться в Черном, Азовском, Каспийском и Белом морях (с возможностью захода на Соловецкие острова), акватории Финского залива, а также на внутренних водных путях. Завод «Красное Сормово» планирует сдать заказчику первое судно в 2025 году, второе и третье — в 2026 году.

«Очень приятно, что завод „Красное Сормово“ стал одним из первых предприятий, включившихся в строительство современного отечественного круизного флота. Его обновление в России после многолетнего перерыва началось относительно недавно. В 2019 году со стапеля „Красного Сормова“ сошёл первый современный отечественный лайнер „Мустай Карим“, и работа над новой серией круизных судов позволит сормовичам продолжить накопление компетенций в пассажирском судостроении», — отметил генеральный директор Завода «Красное Сормово» Михаил Першин.

В рамках заключенного ранее договора, КБ «Вымпел» приступило к разработке проектной документации круизных лайнеров проекта 00840. Разработка и согласование технического проекта будут закончены до сентября 2023 года, при этом будет вестись параллельная работа по разработке рабочей документации для обеспечения строительства головного судна.

Технические характеристики проекта 00840:

Стальное самоходное судно с двумя поворотными винторулевыми колонками, с вертикальным форштевнем и транцевой кормовой оконечностью, с избыточным надводным бортом, с развитой четырехъярусной надстройкой, с носовым расположением рулевой рубки, с машинным отделением в кормовой части.

Судно предназначено для перевозки пассажиров на внутренних водных путях РФ и морских прибрежных районах, включая Беломоро-Балтийский канал с заходом на Соловецкие острова.

Для размещения пассажиров в количестве 180 человек на судне предусматриваются: 30 кают «Стандарт»; 2 каюты для лиц с ограниченными возможностями; 44 кают «Стандарт» с балконом; 10 кают класса «Делюкс» и 2 каюты «Гранд сьюит».

Каюты пассажиров размещаются на 3-х ярусах надстройки — главной, средней, шлюпочной и солнечной палубах.

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