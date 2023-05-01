Ростех создал оборудование для предотвращения сбоев автоматики на ГЭС

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Концерн «Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации Ростех (АО «КРЭТ») разработал комплекс для контроля работы автоматики на гидроэлектростанциях и промышленных объектах. Решение способно блокировать ошибочные действия персонала, снижает риск аварий и сбоев аппаратуры. Премьера нового продукта состоялась на международной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте.

Разработка Ульяновского конструкторского бюро приборостроения (УКБП, входит в КРЭТ) собирает, обрабатывает и анализирует информацию о ходе технологических процессов. Данные мониторинга направляются на пульт оператора для принятия оперативных решений. В случае нештатной ситуации комплекс автоматически дает команду на изменение рабочего цикла оборудования.

«Основное назначение программно-аппаратного комплекса — повышение безопасности критически важной инфраструктуры и снижение риска аварий из-за человеческого фактора. Разработка специалистов КРЭТ замещает иностранные образцы, которые ранее применялись в энергетике. Все комплектующие, использованные при ее создании, как и программное обеспечение — российские. При этом комплекс легко сочетается с оборудованием сторонних производителей. На форуме „ИННОПРОМ. Центральная Азия“ мы демонстрируем это решение впервые», — рассказали в Ростехе.

Защиту входящей и исходящей информации от несанкционированного доступа в работе комплекса обеспечивает программное обеспечение, разработанное специалистами КРЭТ. Софт отвечает всем требованиям, предъявляемым к таким разработкам Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

«Мы намеренно запланировали первый показ нашего оборудования на выставке в Узбекистане, поскольку данный модуль способен решить задачи, стоящие в том числе и перед местной гидроэнергетикой. Ожидаем, что дебют разработки будет успешным, учитывая тот факт, что на сегодняшний день российских аналогов у нее не существует», — отметил генеральный директор УКБП Александр Войт.