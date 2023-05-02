В Кировской области открыта роботизированная ферма

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28 апреля 2023 года в селе Медяны Юрьянского района Кировской области состоялось открытие роботизированной фермы на 260 голов с роботами ГЕА в количестве 3 единиц для дойного стада на 181 голову.

Модернизация проводилась за счет собственных средств предприятия и льготного банковского кредита на покупку оборудования. Всего на модернизацию комплекса потратили около 120 млн рублей.

«В мае 2022 года мы вместе с Заказчиком начали подготовку к монтажу: это была реконструкция двора размером 114×27 метров, когда весь старый внутренний уклад фермы вычищался, заливались новые полы и т. д. — рассказывает Алтынбеков Андрей (руководитель ООО „Инжиниринговый Альянс“) — затем, мы устанавливали наше стойловое оборудование производства России, стелили первые для Кировской области бесшовные рулонные маты на основе материала — Латекс, монтировали поилки, чесалки, танк и многое другое, одним словом „практически под ключ“. Уникальная доильная рука нашего робота показывает себя с наилучшей стороны, проделывая автоматически все операции доения за 1 одевание на вымя коровы! Сервисный блок доильного места инженер будет менять за 3-4 (!) минуты, что позволит производить обслуживание в кратчайшие сроки и без приостановки процессов доения на ферме!».

Фото — https://www.new...ih-korov-moloko