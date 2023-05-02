В Кировской области открыта роботизированная ферма
28 апреля 2023 года в селе Медяны Юрьянского района Кировской области состоялось открытие роботизированной фермы на 260 голов с роботами ГЕА в количестве 3 единиц для дойного стада на 181 голову.
Модернизация проводилась за счет собственных средств предприятия и льготного банковского кредита на покупку оборудования. Всего на модернизацию комплекса потратили около 120 млн рублей.
«В мае 2022 года мы вместе с Заказчиком начали подготовку к монтажу: это была реконструкция двора размером 114×27 метров, когда весь старый внутренний уклад фермы вычищался, заливались новые полы
Фото — https://www.new...ih-korov-moloko
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