«Завод деревоизделий» открыл новый цех в Южнопортовом районе Москвы

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В апреле завод ввёл в эксплуатацию производственное здание площадью 1,3 тысячи квадратных метров в Южнопортовом районе Москвы. На новом производстве будут выпускать маркировочные и упаковочные материалы для широкого ассортимента готовой продукции — деревянных и металлических дверей, дверных коробок, наличников и фурнитуры.

На предприятии работают около 1,5 тысячи человек, а в новом корпусе будет создано еще более 40 рабочих мест.

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Компания работает в городе около 30 лет. Она выпускает продукцию из дерева, востребованную в строительной отрасли — двери, дверные коробки, наличники и проч. Кроме того, завод располагает собственной сырьевой, лесопильной и производственной базой, что позволяет производить продукцию в кратчайшие сроки и поставлять товар заказчикам по доступной цене.

А на следующий год уже запланировано строительство ещё одного корпуса площадью 5 тысяч квадратных метров.

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