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Новые заводы и цеха

«Завод деревоизделий» открыл новый цех в Южнопортовом районе Москвы

 © mos.ru

В апреле завод ввёл в эксплуатацию производственное здание площадью 1,3 тысячи квадратных метров в Южнопортовом районе Москвы. На новом производстве будут выпускать маркировочные и упаковочные материалы для широкого ассортимента готовой продукции — деревянных и металлических дверей, дверных коробок, наличников и фурнитуры.

На предприятии работают около 1,5 тысячи человек, а в новом корпусе будет создано еще более 40 рабочих мест.

 © goo.su

Компания работает в городе около 30 лет. Она выпускает продукцию из дерева, востребованную в строительной отрасли — двери, дверные коробки, наличники и проч. Кроме того, завод располагает собственной сырьевой, лесопильной и производственной базой, что позволяет производить продукцию в кратчайшие сроки и поставлять товар заказчикам по доступной цене.

А на следующий год уже запланировано строительство ещё одного корпуса площадью 5 тысяч квадратных метров.

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Источник: https://www.zdi-m.ru/

Москва, Завод деревоизделий, новый цех, деревообработка
  • Нет аватара nabludatel71
    02.05.2315:27:00

    Ну хоть бы написали, что за продукция. Доска? Плиты? Клеёный брус? Не знают? Или стыдно?    

    #1261800
    • Нет аватара Neta
      02.05.2318:28:29

      двери, дверные коробки, наличники и проч.

      Так написали же. Или вы только заголовок прочли?))

      #1261818
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