В Мариуполе запущено движение трамваев

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2 маря в Мариуполе запустили первый трамвайный маршрут. Движение трамваев будет осуществиться по маршруту № 10 «Горбольница № 2 — Энергоучасток» протяжённостью 10 км. Маршрут соединит соединяет Жовтневый (Октябрьский) и Ильичевский районы. На маршурт вышли 13 составов. Проезд бесплатный.

Запуску трамвайного движения в Мариуполе предшествовали восстановительные работы, после завершения которых 16 апреля были проведены пуско-наладочные работы первой восстановленной трамвайной линии Мариуполя.

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Первая трамвайная линия открылась в Мариуполе почти что ровно 90 лет назад: 1 мая 1933 года, и на протяжении многих лет этот вид транспорта пользовался большой популярностью.

© www.donetsk.kp.ru

За два с половиной месяца подрядчиками были выполнены: монтаж новой контактной сети по всей длине маршрута, укладка новых питающих фидеров, замена всех питающих силовых подстанций, замена фидерных шкафов, замена дистанции рельсового пути, поврежденной боевыми действиями, замена поврежденных опор контактной сети.

Это только первый маршрут: 10 км из 100. Впереди большая работа — ещё 6 маршрутов. Проект реализуется совместно с Санкт-Петербургом, Ленинградской областью, заводами других регионов России.

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