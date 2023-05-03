ГТЛК поставила 2 электропоезда по новому контракту для МЦД

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АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) передало в лизинг АО «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК) два электропоезда ЭП2Д для использования на Московских центральных диаметрах (МЦД-3, МЦД-4), планируемых к запуску до 2025 года.

Поставка подвижного состава осуществляется в рамках нового контракта с ЦППК на 11 электропоездов. Поставку подвижного состава финансирует ВЭБ.РФ. Ранее в марте 2023 года ГТЛК завершила передачу в лизинг 18 электропоездов ЭП2Д и 2 «Иволга 3.0» (ЭГЭ2Т) для МЦД по предыдущему договору с ЦППК.

Новые современные и энергоэффективные электропоезда будет способствовать повышению транспортной доступности без вреда для экологии Москвы и Подмосковья, а также загрузке мощностей машиностроительного комплекса страны. Вся техника отечественного производства Трансмашхолдинга (ТМХ) будет поставлена до конца 2023 года.

Новые одиннадцативагонные электропоезда ЭП2Д производства Демиховского машиностроительного завода (входит в ТМХ) отвечают всем требованиям комфорта: в них — мягкие сидения с USB-разъёмами для зарядки мобильных устройств, системы климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха, беспроводная сеть Wi-Fi, дополнительные поручни для стоящих пассажиров и велокрепления. Также ЭП2Д полностью приспособлены для проезда пассажиров с ограниченными возможностями: в головных вагонах есть откидные пандусы, крепления для инвалидных кресел-колясок и просторные туалетные комнаты.