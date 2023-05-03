«ИНТИС» — уличные светодиодные светильники производства компании «АйТел».
Уличные светодиодные светильники «ИНТИС» созданные Российской компанией «АйТел» предназначены для освещения улиц, автомобильных дорог, тротуаров, площадей, дворов, складов, производств, гаражей, складских и строительных площадок, освещения железнодорожных платформ
Уличные светильники устанавливаются на Г-образный кронштейн (трубу) диаметром до 51 мм.
Основными преимуществами уличных светодиодных светильников «ИНТИС» являются следующие технические и технологические особенности:
- наличие NEMA-сокета на котором размещается система управления и контроля состояний параметров с использованием протоколов DALI, Y-NET;
- энергоэффективность светильников (при потребляемой мощности 127 Вт световой поток светильника «ИНТИС» составляет 20851 лм, что соответствует значению световой отдачи 164,18 лм/Вт);
- возможность индивидуального управления светильником (дистанционное поламповое включение/отключение, диммирование)реализация обратной связи со сбором технических параметров для каждого устройства (наличие напряжения, уровень яркости, возможность получения метеорологических данных);
- надежный корпус светильников со степенью защиты IP от 65 и выше (использование высококачественного алюминия, что гарантирует высокую прочность и стойкость к агрессии среды).
Уникальность нашего светильника обусловлена разработанной системой плавной регулировки интенсивности светового потока, преимуществами которой являются:
- обеспечение безопасности водителей — за счет настройки оптимального уровня освещения, светильники не слепят водителей;
- экономия электроэнергии до 30%;
- снижение стоимости использования за 10 лет до 20%.
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