Уличные светодиодные светильники «ИНТИС» созданные Российской компанией «АйТел» предназначены для освещения улиц, автомобильных дорог, тротуаров, площадей, дворов, складов, производств, гаражей, складских и строительных площадок, освещения железнодорожных платформ и т. д.

Уличные светильники устанавливаются на Г-образный кронштейн (трубу) диаметром до 51 мм.

© itel.ru

Основными преимуществами уличных светодиодных светильников «ИНТИС» являются следующие технические и технологические особенности:

наличие NEMA-сокета на котором размещается система управления и контроля состояний параметров с использованием протоколов DALI, Y-NET; энергоэффективность светильников (при потребляемой мощности 127 Вт световой поток светильника «ИНТИС» составляет 20851 лм, что соответствует значению световой отдачи 164,18 лм/Вт); возможность индивидуального управления светильником (дистанционное поламповое включение/отключение, диммирование)реализация обратной связи со сбором технических параметров для каждого устройства (наличие напряжения, уровень яркости, возможность получения метеорологических данных); надежный корпус светильников со степенью защиты IP от 65 и выше (использование высококачественного алюминия, что гарантирует высокую прочность и стойкость к агрессии среды).

© itel.ru © itel.ru

Уникальность нашего светильника обусловлена разработанной системой плавной регулировки интенсивности светового потока, преимуществами которой являются: