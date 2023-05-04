Московский производитель начал серийный выпуск оборудования для контроля альфа-излучения

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Установки могут применяться на промышленных площадках, предприятиях атомной отрасли и в ядерной медицине.

Столичное научно-производственное предприятие (НПП) приступило к выпуску новой линейки оборудования для контроля радиоактивного загрязнения поверхностей. Блок детектирования излучений, установленный в устройствах, полностью состоит из российских компонентов.

Московские заводы сегодня все чаще выбирают для производства отечественные комплектующие и сырье. Это обеспечивает гарантию стабильных поставок и высокое качество выпускаемых товаров. Так, столичное НПП «Доза» создало блок детектирования альфа-излучений, имеющий высокую чувствительность при меньших размерах и весе, чем у традиционно используемых блоков. Разработка полностью состоит из российских компонентов. Это позволило в короткие сроки сконструировать и запустить в серийное производство около десятка различных установок и измерительных устройств для контроля поверхностной радиоактивной загрязненности рук, обуви и одежды персонала. Установки могут применяться на промышленных площадках, предприятиях атомной отрасли и в ядерной медицине.

Голосовые и визуальные указания на мониторе оборудования позволяют быстро скорректировать положение рук и ног в процессе измерений. Также у установки есть функция самодиагностики: при возникновении неисправностей или загрязнении детекторов она прекращает измерения и информирует о нештатной ситуации для устранения проблем.

Разработка имеет два вида исполнения с возможностью изменения угла наклона установки — на стойке или с кронштейном, что позволяет размещать ее на полу, столе или на стене.

По словам коммерческого директора предприятия Алексея Андреева, измерение или оценка загрязненности поверхностей — одна из важнейших задач радиационного контроля практически во всех областях деятельности, связанных с использованием ионизирующих излучений. Оборудование для этих целей имеет разнообразное применение — от оценки загрязненности мелких предметов, одежды или личных вещей рабочего персонала до обследования поверхностей большой площади (местности, полов или стен, производственных помещений).

© mos.ru

© mos.ru