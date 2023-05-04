В Башкортостане наладили выпуск алмазных резцов для бурения скважин

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Уфимская компания «Алком», входящая в группу НПП «Буринтех», наладила выпуск первых отечественных поликристаллических алмазных резцов (PDC) с улучшенными характеристиками для бурения скважин со сложными геологическими условиями. Ранее такие резцы поставлялись из-за рубежа.

Инвестиции в расширение действующего производства и организацию выпуска новой продукции составили порядка 150 млн рублей, из которых 127 млн рублей в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия», предоставил Фонд развития промышленности (ФРП).

С помощью средств займа предприятие закупило технологические оборудование, на котором освоило выпуск продукции нового вида — алмазных резцов (PDC) с улучшенными эксплуатационными характеристиками. После выхода на полную мощность общий объем производства резцов на предприятии возрастет практически в 2 раза — до 160 тысяч в год.

Резцы PDC с улучшенными эксплуатационными характеристиками — это комплектующие для породоразрушающего инструмента — буровых долот и бурильных головок, которые предназначены для разрушения породы при бурении скважин со сложными геологическими условиями. Конечными заказчиками буровых долот с резцами PDC выступают «Роснефть», «Газпром» и «Сургутнефтегаз».

"При поддержке федерального ФРП мы в короткие сроки наладили выпуск резцов с улучшенными эксплуатационными характеристиками, которые не уступают по качеству иностранным аналогам. Теперь доля импорта снизится со 100% до примерно 60-70%", — рассказал директор ООО «Алком» Артур Шарипов.

Зарубежные комплектующие в основном разрабатывались для американского и ближневосточного рынков. По оценкам компании, они не в полной мере соответствуют условиям бурения в России. Изделия «Алкома» больше адаптированы к бурению в российских условиях, что повышает срок службы долот и тем самым улучшает экономическую эффективность разработки месторождений.

Благодаря запуску нового производства создано 20 дополнительных рабочих мест.