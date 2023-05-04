На верфи ОСК в Астрахани заложен головной контейнеровоз проекта 00108

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На производственной площадке «Лотос» Южного центра судостроения и судоремонта (входит в ОСК) состоялась торжественная церемония закладки первого из четырех контейнеровозов проекта 00108. Контракт на строительство и поставку судов подписан с АО «ГТЛК».

Проект 00108 разработан нижегородским конструкторским бюро «Вымпел» (входит в ОСК). Это первый российский проект универсального сухогруза-контейнеровоза, который может перевозить контейнеры международного стандарта, в том числе рефрижераторные контейнеры.

Размерения судна соответствуют классу «Волго-Дон макс». Контейнеровоз сможет эксплуатироваться в морских районах, а также на внутренних водных путях России с учетом ограничений по габаритам и осадке, включая Волго-Балтийский водный путь и Волго-Донской судоходный канал.

Пропульсивная установка состоит из двух среднеоборотных дизелей по 1200 кВт и 2 винто-рулевых колонок отечественного производства ЦПС «Звездочка» (входит в ОСК). Мощности двух вспомогательных дизель-генераторов по 400 кВт достаточно для обеспечения питания 60 рефрижераторных контейнеров.

Основные технические характеристики: наибольшая длина судна — 141 м, ширина — 16,9 м, высота борта — 6,3 м. Объем грузовых трюмов составляет 12 тыс. куб. м, дедвейт в море — 9200 т (при осадке 5,3 м), в реке 5000 т (при осадке 3,6 м), скорость — 10 узлов.