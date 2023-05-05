Добавить статью
Лого Сделано у нас
Модернизация

На судостроительный завод «Лотос» поставлены окрасочные роботы СТАНКИН

 © www.aoosk.ru

На судостроительном заводе «Лотос» (входит в Южный центр судостроения и судоремонта ОСК) представлены многофункциональные роботизированные комплексы технологического воздействия (РТК), созданные университетом СТАНКИН по заказу Объединенной судостроительной корпорации.

Оборудование предназначено для лазерной очистки поверхностей, пескоструйной обработки, нанесения лакокрасочных, термоизоляционных и иных покрытий. Роботизированные комплексы разработаны в рамках сотрудничества между Объединенной судостроительной корпорацией, Станкином и научно-инжиниринговым центром «АВК» для повышения эффективности, сокращения сроков и стоимости работ при строительстве судов. Роботизация процесса окраски позволяет существенно сократить сроки работ и на 20% сократить расход материалов.

 © www.aoosk.ru

«В связи с началом реализации крупномасштабного проекта по строительству контейнеровозов класса „река-море“ для международного транспортного коридора „Север-Юг“ на астраханских верфях ОСК мы совместно со СТАНКИНом провели работы по первому этапу модернизации производства. На предприятие были поставлены окрасочные роботы и роботы очистки, которые позволяют кратно повысить производительность труда. Это полностью отечественная разработка, оборудование будет задействовано при строительстве 25 контейнеровозов здесь, в Астрахани», — рассказал заместитель генерального директора ОСК по производственной деятельности Сергей Ляшенко.

СТАНКИНом создана линейка мобильных платформ для обработки максимально широкого диапазона форм, габаритов, материалов с учетом возможности быстрого монтажа и замены технологического оборудования. Мобильные промышленные роботы отличаются высокой производительностью и автономностью, возможностью воздействия на поверхность со всех сторон, в том числе в наклонном положении. Все критические компоненты РТК прошли через процедуру реинжиниринга, что обеспечивает возможность их производства на территории России. Демонстрация работы роботов была организована благодаря усилиям индустриального партнёра Станкина, научно-инжирингового центра «АВК», её провел директор центра Сергей Индык.

 © www.aoosk.ru
Источник: https://www.aoosk.ru/press-center/n...tavleny-na-astrakhanskoy-verfi-osk/

ОСК, Лотос, Станкин, роботы
  • Nelton Nelton
    05.05.2309:47:32

    Прикольно, на сайте ОСК 3 новости про один завод, все стадии

    — заложено судно

    — модернизация производства

    — спущено на воду

    В новости про спущено на воду — ссылка на новость, что на однотипном судне, достроенном в Нижнем Новгороде, поднят флаг

    #1261962
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      05.05.2319:34:17

      А ведь завод «Лотос» был по-сути банкротом.

      Поэтому вдвойне важны их успехи.

      #1262010
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    05.05.2309:48:01

    Российские роботы — пока редкая вещь. В добрый путь для важной работы!

    #1261963
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,