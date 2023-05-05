На судостроительный завод «Лотос» поставлены окрасочные роботы СТАНКИН

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На судостроительном заводе «Лотос» (входит в Южный центр судостроения и судоремонта ОСК) представлены многофункциональные роботизированные комплексы технологического воздействия (РТК), созданные университетом СТАНКИН по заказу Объединенной судостроительной корпорации.

Оборудование предназначено для лазерной очистки поверхностей, пескоструйной обработки, нанесения лакокрасочных, термоизоляционных и иных покрытий. Роботизированные комплексы разработаны в рамках сотрудничества между Объединенной судостроительной корпорацией, Станкином и научно-инжиниринговым центром «АВК» для повышения эффективности, сокращения сроков и стоимости работ при строительстве судов. Роботизация процесса окраски позволяет существенно сократить сроки работ и на 20% сократить расход материалов.

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«В связи с началом реализации крупномасштабного проекта по строительству контейнеровозов класса „река-море“ для международного транспортного коридора „Север-Юг“ на астраханских верфях ОСК мы совместно со СТАНКИНом провели работы по первому этапу модернизации производства. На предприятие были поставлены окрасочные роботы и роботы очистки, которые позволяют кратно повысить производительность труда. Это полностью отечественная разработка, оборудование будет задействовано при строительстве 25 контейнеровозов здесь, в Астрахани», — рассказал заместитель генерального директора ОСК по производственной деятельности Сергей Ляшенко.

СТАНКИНом создана линейка мобильных платформ для обработки максимально широкого диапазона форм, габаритов, материалов с учетом возможности быстрого монтажа и замены технологического оборудования. Мобильные промышленные роботы отличаются высокой производительностью и автономностью, возможностью воздействия на поверхность со всех сторон, в том числе в наклонном положении. Все критические компоненты РТК прошли через процедуру реинжиниринга, что обеспечивает возможность их производства на территории России. Демонстрация работы роботов была организована благодаря усилиям индустриального партнёра Станкина, научно-инжирингового центра «АВК», её провел директор центра Сергей Индык.

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