Станочный парк ТМЗ пополняется

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Станочный парк Тутаевского моторного завода вновь пополнился новым оборудованием. В механосборочный цех поступили два новых токарных обрабатывающих центра с программным управлением.

По словам главного технолога ПАО «ТМЗ» Сергея Коровкина, оба станка оборудованы барфидером — приспособлением для автоматической подачи прутка в станок, который позволяет повысить производительность станка. Роль оператора при этом будет заключаться выборе программы для обработки и установке заготовки прутка в барфидер.

— Первые детали, которые начнут проходить обработку на новых станках, — востребованные сегодня 35-е втулки оси коромысла, — рассказывает Сергей Коровкин. — Оборудование должно повысить производительность выпуска деталей в разы.

Новое оборудование приобретается в рамках проектов «Развитие мощностей производства двигателей V8 на ТМЗ» и «Производство автомобильных редукторных лебёдок».

В январе введён в работу автоматический комплекс для зачистки отливок в чугунолитейном цехе.

В феврале участок обрабатывающих центров цеха деталей двигателей и коробки передач пополнился двумя новыми токарными обрабатывающими центрами, на которых можно выполнять не только токарные операции, но и фрезерные, сверлильные.

Планируется приобрести комплекс изготовления стержней для отливки блока цилиндров с объёмом выпуска не менее 6000 комплектов стержней в год, включающий стержневой автомат и периферийное оборудование с технологической оснасткой.

Предстоит также модернизировать имеющееся оборудование, такое как печи закалки, автоматические линии МЗАЛ, комплекс теплообменного оборудования испытательных стендов, комплекс сетей и оборудования.