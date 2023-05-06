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Производство

В Московской области запущено производство пластиковых потребительских тележек

 © plastinfo.ru

Компания «Реклайм» реализовала в подмосковном Королёве проект по производству покупательских тележек из пластмасс объёмом 100 литров.

Инвестиции в проект составили 130 млн руб. На производстве будет создано около 40 рабочих мест для жителей Королёва.

Компания создала производственный участок по литью пластмасс. Реализованный проект был отнесён к категории импортозамещающих производств.

Покупательские тележки являются обязательным атрибутом розничных магазинов форматов самообслуживания. Они помогают делать процесс покупок комфортным для посетителя, а самое главное, стимулируют увеличение размера покупок по сравнению с покупками без оборудования для транспортировки товаров до кассы.

Компания «Реклайм» была создана в 2017 году и специализируется на производстве и продаже различных аксессуаров из пластмассы.
Источник: https://plastinfo.ru/information/news/51237_11.04.2023/

химическая промышленность, Московская область, импортозамещение
  • aleksandrvvsysop . aleksandrvvsysop .
    06.05.2312:48:13

    Так тележек или корзин?

    #1262049
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      06.05.2313:31:12

      Тележек.

      Отредактировано: Сергей Котенко~13:32 06.05.23
      #1262051
    • Нет аватара Ветер
      06.05.2321:26:38

      есть такие большие корзины с колесиками, и длинной ручкой, можно носить или возить за собой…

      #1262065
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