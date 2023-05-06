В Московской области запущено производство пластиковых потребительских тележек
Компания «Реклайм» реализовала в подмосковном Королёве проект по производству покупательских тележек из пластмасс объёмом 100 литров.
Инвестиции в проект составили 130 млн руб. На производстве будет создано около 40 рабочих мест для жителей Королёва.
Компания создала производственный участок по литью пластмасс. Реализованный проект был отнесён к категории импортозамещающих производств.
Покупательские тележки являются обязательным атрибутом розничных магазинов форматов самообслуживания. Они помогают делать процесс покупок комфортным для посетителя, а самое главное, стимулируют увеличение размера покупок по сравнению с покупками без оборудования для транспортировки товаров до кассы.
Компания «Реклайм» была создана в 2017 году и специализируется на производстве и продаже различных аксессуаров из пластмассы.
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06.05.2312:48:13
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