В апреле отгружено на экспорт более 5 млн тонн пшеницы

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В апреле отгружено на экспорт 5,03 млн тонн пшеницы, что стало самым высоким показателем для этого месяца за последние шесть лет, следует из мониторинга Российского зернового союза.

Как сообщила директор аналитического департамента союза Елена Тюрина общий экспорт составил 6,04 млн тонн основных видов зерновых культур, что почти в два раза больше, чем год назад (3,1 млн тонн). В том числе отгрузки кукурузы выросли на 38%, до 627 тыс. тонн, ячменя — почти в 3,4 раза, до 387 тыс. тонн.

Лидером по закупкам российской пшеницы стала Турция, куда в апреле отгружено 1 млн 266 тыс. тонн. Это на 26% больше, чем в апреле прошлого сезона. Отгрузки в Египет выросли почти на 50% и составили 666 тыс. тонн против 445 тыс. тонн год назад. Почти в семь раз выросли отгрузки в Алжир — 410 тыс. тонн против 59 тыс. тонн.

Среди стран, куда в апреле прошлого года экспорта не было, в этом году лидирует Саудовская Аравия, куда отгружено 208 тыс. тонн. В Судан отправлено 122 тыс. тонн. «Значительные объемы поставлены в Бангладеш, Нигерию, Пакистан, Индонезию. Видим рост отгрузок в страны Латинской Америки, прежде всего, в Мексику и Бразилию», — сказала Тюрина.

Говоря о поставках кукурузы, она сообщила, что в апреле её больше всего отгружено в Турцию — 377 тыс. тонн, что на 36% выше показателя апреля 2022 года (278 тыс. тонн). Зерно также отгружалось в Ливию и Израиль. По закупкам ячменя также лидирует Турция — более 200 тыс. тонн, это в 9,5 раза больше, чем годом ранее. Почти в 8 раз вырос экспорт ячменя в Ливию. Также увеличил закупки Иран.