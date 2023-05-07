Сбербанк выбрал российскую облачную платформу для работы с BIM-данными

tangl — российская облачная платформа для работы с BIM-данными © tangl.cloud

Сбербанк в качестве одного из компонентов для среды общих данных выбрал программное обеспечение российской компании «Тангл». Оно состоит из расчётного ядра и 3D-viewer (программа для просмотра трёхмерных объектов и работы с дополненной реальностью). Сейчас технология внедряется в эксплуатацию. Планируется, что с новой платформой будут работать несколько тысяч пользователей. Причём не только сотрудники Сбербанка, но и компаний-подрядчиков, что обеспечит цифровой обмен данными на всех уровнях.

Когда у Сбербанка возникла потребность в новом движке для среды общих данных, специалисты Сбербанка выбрали шесть отечественных ИТ-решений — все они прошли стресс-тестирование на использование движка на кпользовательском оборудовании нетоповой комплектации, работу с большими моделями строительных данных и её скорость.

Лучшие результаты показал 3D-viewer от «Тангл» — быстрое и высокопроизводительное решение, которое обеспечивает корректную конвертацию и выгрузку данных. Кроме того, это полностью отечественная разработка.

Василий Чеканов, вице-президент, директор Департамента строительства Сбербанка:

«Для нас было важно, чтобы движок позволял не только работать с данными в формате IFC, но и импортировать их напрямую из систем автоматизированного проектирования — в частности, из Revit. Кроме того, мы предъявляли высокие требования к производительности движка, который должен был работать не на самой мощной офисной технике и при этом обеспечивать возможность разбирать информационную модель, доставать из неё метаданные и работать с ними. Решение от „Тангл“ соответствовало всем запросам».

Андрей Белькевич, генеральный директор «Тангл»:

"Создавая платформу, мы изначально ориентировались на принцип полной автономии от зарубежных решений. Время показало, что такой подход оказался верным. А сотрудничество со «Сбером» открыло для нас новый перспективный рынок. Мы не рассматривали 3D-viewer как самостоятельное решение, но необходимость импортозамещения в строительной отрасли сделала наш продукт востребованным".

Компания «Тангл» — российский разработчик программного обеспечения, штаб-квартира организации находится в Екатеринбурге. УчастникАссоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт». С 2020 года развивает собственную облачную систему для работы с BIM-данными. Платформа tangl входит в реестр отечественного ПО.