«СтанкоПЭТ» поставил установку грануляции воска в Волжский Волгоградской области

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Московская компания «СтанкоПЭТ» разработала и выпустила установку грануляции косметического воска: длина ленты в разрезе составила 20 м, ширина формующей головы — 500 мм, настройка формы гранул (полусфера, овал).

Установка ЛГВ-500 позволяет выпускать сырьё с производительностью 500 кг/ч в безостановочном режиме работы. Для получения качественного расплава сырья и смешивания компонентов линия оснащена плавителем.

Это четвёртая модификация установки.

Бак-плавитель позволяет подготовить к гранулированию до пяти различных компонентов, в том числе в виде твердой фракции (куски неправильной формы), гранулы или порошка. Мощность нагревательных блоков составляет 30кВт, максимальная температура плавления — 160 градусов (под изготовление максимальная температура плавления может быть увеличена до 250 градусов). Также для быстрого перехода с одного цвета сырья на другой мы предусмотрели два бака стабилизатора.

В линии предусмотрен теплообменник, что позволяет работать на разных видах сырья. Также индивидуально разработана система фильтрации расплава сырья для исключения попадания загрязнений в готовый продукт.

Установка поставлена в адрес компании «Глобэл Кэмикел» в г. Волжский Волгоградской области. «Глобэл Кэмикэл» является инновационной компанией по производству специальных химических продуктов, промышленных клеев, а также моющих средств. Компания также выпускает собственную линию косметической продукции.

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