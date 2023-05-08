На Озерном ГОКе в Бурятии ввели в эксплуатацию карьер

К 2029 году общую площадь карьера намерены увеличить почти вдвое

Компания «Озерное» ввела в эксплуатацию один из основных производственных объектов Озерного горно-обогатительного комбината (ГОК) — карьер на базе одноименного месторождения свинцово-цинковых руд в Еравнинском районе Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

«В настоящее время горно-капитальные работы по строительству карьера завершены, получено разрешение Бурятнедр на ввод в эксплуатацию. К завершению первого этапа отработки в 2029 году общая площадь карьера увеличится почти вдвое — до 176,8 га, а его глубина — в 2,4 раза, до 220 м», — сообщили в пресс-службе.

С начала реализации проекта добыли 18,5 млн куб. м горной массы: предприятие ведет добычу и формирование необходимых для запуска Озерного ГОКа запасов богатой руды. «К этому времени объем должен составить не менее 1 млн тонн руды с содержанием цинка более 6,5%. Добыча ведется с соблюдением международных стандартов в области экологии и безопасного производства», — пояснили в пресс-службе.

Горно-обогатительный комбинат «Озерный» в Бурятии планируют запустить в июле 2023 года. Уже набрана операционная команда, запущены промышленный водовод, котельная, все объекты внутренней энергетической инфраструктуры. В проект вложили более 61 млрд рублей. В целом объем частных инвестиций — порядка 93 млрд рублей. ГОК мощностью 6 млн тонн в год будет производить до 597 тыс. тонн цинкового и до 82 тыс. тонн свинцового концентратов в год, планируется создать около 1,2 тыс. рабочих мест.

Предприятию оказываются меры господдержки в части инфраструктурного обеспечения, компания-инвестор получит компенсацию за технологическое присоединение. Также это льготное кредитное финансирование со стороны государственных финансовых институтов.