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Добыча и разведка полезных ископаемых

На Озерном ГОКе в Бурятии ввели в эксплуатацию карьер

К 2029 году общую площадь карьера намерены увеличить почти вдвое

Компания «Озерное» ввела в эксплуатацию один из основных производственных объектов Озерного горно-обогатительного комбината (ГОК) — карьер на базе одноименного месторождения свинцово-цинковых руд в Еравнинском районе Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

«В настоящее время горно-капитальные работы по строительству карьера завершены, получено разрешение Бурятнедр на ввод в эксплуатацию. К завершению первого этапа отработки в 2029 году общая площадь карьера увеличится почти вдвое — до 176,8 га, а его глубина — в 2,4 раза, до 220 м», — сообщили в пресс-службе.

С начала реализации проекта добыли 18,5 млн куб. м горной массы: предприятие ведет добычу и формирование необходимых для запуска Озерного ГОКа запасов богатой руды. «К этому времени объем должен составить не менее 1 млн тонн руды с содержанием цинка более 6,5%. Добыча ведется с соблюдением международных стандартов в области экологии и безопасного производства», — пояснили в пресс-службе.

Горно-обогатительный комбинат «Озерный» в Бурятии планируют запустить в июле 2023 года. Уже набрана операционная команда, запущены промышленный водовод, котельная, все объекты внутренней энергетической инфраструктуры. В проект вложили более 61 млрд рублей. В целом объем частных инвестиций — порядка 93 млрд рублей. ГОК мощностью 6 млн тонн в год будет производить до 597 тыс. тонн цинкового и до 82 тыс. тонн свинцового концентратов в год, планируется создать около 1,2 тыс. рабочих мест.

Предприятию оказываются меры господдержки в части инфраструктурного обеспечения, компания-инвестор получит компенсацию за технологическое присоединение. Также это льготное кредитное финансирование со стороны государственных финансовых институтов.
Источник: https://tass-ru.turbopages.org/turbo/tass.ru/s/ekonomika/17579087

Бурятия, ГОК, карьер
  • Корбен Далас Корбен Далас
    08.05.2320:19:59

    Озёрный ГОК: старт добычи цинка и свинца в Бурятии

    26 января 2023

    Строительство Озёрного ГОКа на базе одноимённого месторождения цинково-свинцовых руд — один из самых значимых инвестпроектов не только для Республики Бурятия, но и всей России. И цинк, и свинец входят в перечень основных видов стратегического минерального сырья, необходимого для устойчивого экономического развития.

    Какими темпами реализуется проект, и когда новое предприятие выйдет на промышленные масштабы?

    Богатства Озёрного месторождения

    Полиметаллическое месторождение Озёрное можно назвать «долгостроем»: его открыли ещё в 1961 году, но так и не приступили к освоению, несмотря на то, что в недрах участка обнаружили крупные запасы цинка и свинца с довольно высоким уровнем содержания металла для добычи открытым способом.

    Отчасти развитие сырьевого актива сдерживала удалённость от развитой инфраструктуры. Территориально Озёрное находится в Еравнинском районе Бурятии, в 180 километров к северу от действующей сегодня станции Могзон Транссибирской магистрали и в 30 км от региональной автомобильной дороги «Улан-Удэ — Романовка — Чита».

    Однако основным препятствием для начала освоения месторождения являлись сами руды: технологически они крайне сложны для переработки, поэтому долгое время Озёрное было попросту недоступным.

    Тем не менее участок был разведан буквально вдоль и поперёк. Геологоразведочные работы доказали высокую перспективность Озёрного. Более того, месторождение включили в число самых крупных рудников мира по объёмам и качеству запасов руды.

    На начало 2015 года общие запасы Озёрного месторождения, поставленные на баланс, составили 135 млн т руды (по категории В+С1+С2). В частности, оно вмещает в себе 8,3 млн т цинка со средним содержанием 6,16%, 1,56 млн т свинца со ср. содержанием 1,17% и 4 671 т серебра с содержанием 35 г/т.

    Фото: @oommiidd, unsplash.com

    Не один год месторождение переходило от одного собственника к другому, но к его реальной разработке подступила лишь «Озёрная горнорудная компания» (ОзГРК). Структура приобрела лицензию на право пользования участком в 2019 году и сразу запустила комплексную инвестпрограмму по его освоению.

    Для ведения проекта ОзГРК сформировала отдельное предприятие — ООО «Озёрное». Оператор проекта начал подготовку к горно-капитальным работам, формированию контура будущего карьера, строительству горно-обогатительного комбината, возведению дамбы хвостохранилища и обустройству прочих инфраструктурных объектов.

    В том же 2019 году в рамках Восточного экономического форума «Озёрная горнорудная компания» и ВТБ подписали соглашение об основных условиях предоставления финансирования для строительства Озёрного ГОКа. По условиям договора инвестор получил возможность получить кредит от банка на сумму более 70 млрд рублей.

    В следующие два года компания занималась проектированием производственных объектов в составе будущего горно-обогатительного комбината. Но стоит отметить, уже на начальном этапе ООО «Озёрное» вело горные работы — в нагорной части северо-восточного участка месторождения на отметках 1255-1280 м. Разработанная концепция освоения Озёрного предполагала поэтапное вовлечение в отработку запасов месторождения, залегающих на других участках.

    Ключевой объект Озёрного ГОКа — обогатительная фабрика

    Обогатительная фабрика является важнейшим звеном в производственном комплексе будущего Озерного ГОКа. «Озёрная горнорудная компания» позиционирует ОФ как уникальный объект, поскольку для переработки руды будет применяться особая технология.

    Предприятие будет производить концентраты по следующей схеме: на начальном этапе руда будет проходить одностадиальное дробление, затем трёхстадиальное измельчение. После этого материал будет отправляться на обогащение по селективно-коллективной схеме флотации с ультратонким доизмельчением черновых концентратов.

    Эта технология не требует применения реагентов, содержащих цианиды, и, следовательно, ООО «Озёрное» не нужно будет приобретать дорогостоящее оборудование для цианирования. Как правило, для этих целей на комбинатах используют дополнительные установки для утилизации ядовитых испарений и нейтрализации сбросных растворов, содержащих цианиды.

    В компании подчёркивают, что капзатраты на обустройство технологических звеньев обогатительной фабрики не вырастут, но при этом в разы увеличится экологичность процесса обогащения.

    Согласно проекту, ОФ на базе Озёрного ГОКа будет перерабатывать 6 млн т свинцово-цинковой руды в год. Основной продукт фабрики — цинковый и свинцовый концентраты. Проектная мощность производства ожидается на уровне 597 и 82 тысячи т соответственно.

    Сейчас на площадке будущей обогатительной фабрики ведутся строительные работы. Напомним, что фундамент под объект был заложен летом 2021 года. А в октябре 2022 года ОзГРК объявила, что приступила к добыче и складированию запасов полиметаллических руд. Пока руда размещается на буферном складе предприятия, но уже после запуска ОФ запасы будут отправлять на комплекс крупного дробления.

    Впоследствии из запасов будет формироваться шихта — смесь полезных компонентов с оптимальными параметрами для последующей переработки. За счёт этого ООО «Озёрное» обеспечит бесперебойную подачу сырья на обогатительную фабрику.

    В настоящее время на площадке Озёрного ГОКа проводят пусконаладочные работы комплексов сооружений и оборудования, необходимых для обеспечения технической водой производственных объектов предприятия. Их запуск позволит за зиму накопить запас оборотной воды, которая потребуется на начальном этапе запуска комбината.

    Помимо того, ООО «Озёрное» завершает первый этап пусконаладочных работ по котельной ГОКа, которая в дальнейшем будет отапливать всю промышленную площадку: фабрику, ремонтно-механические мастерские, склады, административно-бытовой комплекс и прочие объекты.

    По расчётам «Озёрной горнорудной компании», строительство обогатительной фабрики будет завершено в 2023 году, а на полную мощность ОФ должна выйти в 2024 году.

    https://dprom-o...k-ee-sveenyets/

    Отредактировано: Корбен Далас~20:21 08.05.23
    #1262100
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