Строящиеся на Адмиралтейских верфях заказы дали «Гудок Победы»

траулер "Механик Сизов" © sudostroenie.info

9 мая 2023 года предприятия «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) присоединились к акции «Гудок Победы». В частности, в Санкт-Петербурге гудок дали сразу два заказа, строящиеся на Адмиралтейских верфях (входят в ОСК).

Pовно в полдень звуковой сигнал дали большой морозильный рыболовный траулер (БМРТ) «Механик Сизов» и дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 «Великие Луки».

БМРТ «Механик Сизов» — третье судно серии проекта СТ-192, строящейся на предприятии для «Русской рыбопромышленной компании» (РРПК). Траулер спущен на воду в июле 2021 года. В мае запланирована его постановка в док Канонерского судоремонтного завода для проведения плановых работ. Они включат осмотр пропульсивного комплекса и подруливающего устройства, окончательную окраску подводной части корпуса траулера, отделку помещений судна.

Адмиралтейские верфи участвуют в акции «Гудок Победы» во второй раз. В прошлом году звуковой сигнал дали научно-экспедиционное судно ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс» и первый в серии БМРТ «Капитан Вдовиченко».

Фото: Адмиралтейские верфи