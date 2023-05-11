В Орловской области открылось новое предприятие по производству кормовых добавок
10 мая состоялось открытие нового предприятия по производству кормовых добавок для животноводства во Мценском районе на территории особой экономической зоны «Орёл», мощностью до 6 тонн премиксов в час.
Инвестиционные вложения в проект превысили 330 млн рублей.
Открытие нового производства направлено на развитие технологического суверенитета области и страны в целом. В Орловской области компания будет производить корма для сельскохозяйственных животных. Также на территории предприятия будет осуществляться производство витаминно-минерального комплекса.
Актуальность применения премиксов в сельском хозяйстве с каждым годом постоянно возрастает. Определяющий фактор — требование организма животных к качественному и полезному корму.
Локализация предприятия в Орловской области позволит сократить транспортные и временные издержки предприятий по разведению молочного животноводства регионов Центрального федерального округа.
Важным преимуществом проекта является также то, что основным видом премиксов, планируемым к производству, являются премиксы для КРС. Этот сегмент растет на протяжении нескольких последних лет.
«Большую поддержку в реализации проекта оказало выбранное нами место размещения завода. Действующий преференциальный режим и налоговые льготы в зоне будут способствовать быстрому выходу на производственную мощность нашего предприятия», — отметил учредитель «РК-Премикс» Василий Трубников.
Глава региона Андрей Клычков отметил, что созданные в 2019 году преференциальные территории ОЭЗ «Орёл» и ТОР «Мценск» стали эффективными инструментами для стимулирования запуска новых инвестиционных проектов в Орловской области. На территории ОЭЗ уже ведут работу 6 резидентов, в настоящее время ведется работа по присвоению статуса резидента еще одной компании с проектом по строительству мукомольного комбината стоимостью более 500 млн рублей. С начала образования ОЭЗ общий объем инвестиций составил 951 млн рублей.
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