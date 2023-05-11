В Орловской области открылось новое предприятие по производству кормовых добавок

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10 мая состоялось открытие нового предприятия по производству кормовых добавок для животноводства во Мценском районе на территории особой экономической зоны «Орёл», мощностью до 6 тонн премиксов в час.

Инвестиционные вложения в проект превысили 330 млн рублей.

Открытие нового производства направлено на развитие технологического суверенитета области и страны в целом. В Орловской области компания будет производить корма для сельскохозяйственных животных. Также на территории предприятия будет осуществляться производство витаминно-минерального комплекса.

Актуальность применения премиксов в сельском хозяйстве с каждым годом постоянно возрастает. Определяющий фактор — требование организма животных к качественному и полезному корму.

Локализация предприятия в Орловской области позволит сократить транспортные и временные издержки предприятий по разведению молочного животноводства регионов Центрального федерального округа.

Важным преимуществом проекта является также то, что основным видом премиксов, планируемым к производству, являются премиксы для КРС. Этот сегмент растет на протяжении нескольких последних лет.

«Большую поддержку в реализации проекта оказало выбранное нами место размещения завода. Действующий преференциальный режим и налоговые льготы в зоне будут способствовать быстрому выходу на производственную мощность нашего предприятия», — отметил учредитель «РК-Премикс» Василий Трубников.

Глава региона Андрей Клычков отметил, что созданные в 2019 году преференциальные территории ОЭЗ «Орёл» и ТОР «Мценск» стали эффективными инструментами для стимулирования запуска новых инвестиционных проектов в Орловской области. На территории ОЭЗ уже ведут работу 6 резидентов, в настоящее время ведется работа по присвоению статуса резидента еще одной компании с проектом по строительству мукомольного комбината стоимостью более 500 млн рублей. С начала образования ОЭЗ общий объем инвестиций составил 951 млн рублей.

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