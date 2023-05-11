В Нижегородской области открыли алюминиевый пешеходный мост со смотровой площадкой

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Пешеходный мост с алюминиевыми конструкциями открыли в городе Бор Нижегородской области.

Сооружение над объездной дорогой, соединившее между собой центральную часть города с берегом реки Везлома, также используется в качестве смотровой площадки, с которой открывается вид на Нижний Новгород. Длина моста — 121,6 м, ширина — 3,33 м. Алюминиевые детали были изготовлены на Красноярском металлургическом заводе, алюминиевые плиты произведены Самарским металлургическим заводом. Разработкой архитектурного облика объекта занималось архитектурное бюро «Гора».

Мост с несущими конструкциями из алюминия — часть проекта комплексного благоустройства общественного пространства «Борское Волгоречье». Мостовое сооружение представляет собой пример стиля фьюжн, гармонично сочетающего такие разные материалы, как алюминий, стекло и дерево. Со стороны Бора идет нормативный подъем пандуса, а от берега предусмотрены лестничный сход и остекленная подъемная платформа для маломобильных граждан. К верху шахты лифта прикреплен подвесной светодиодный прожектор, символизирующий маяк.

Еще на стадии проекта мост в «Борском Волгоречье» получил признание профессионального сообщества архитекторов и мостостроителей. В 2021 году он был отмечен специальной номинацией конкурса «Алюминий в архитектуре» на втором международном форуме «Алюминий в архитектуре и строительстве» (AlumForum 2021).

Сегодня в России эксплуатируются 15 мостов с алюминиевыми конструкциями. Самый первый в стране алюминиевый мост возвели в Северной столице более полувека назад — в 1969 году. Два первых в современной России алюминиевых моста построили в 2017 году в Нижнем Новгороде. На сегодняшний день в Нижегородской области установлено в общей сложности три алюминиевых путепровода. В Москве насчитывается три пешеходных моста из алюминия, в Туле и Самаре — по одному. Рекордсменом по числу действующих мостов из «крылатого» металла является Красноярск — в столице Красноярского края построено шесть таких сооружений.

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