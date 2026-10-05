Движение по мосту через Тёшу в Навашинском округе открыли после завершения капитального ремонта

В муниципальном округе Навашинский открыто в полном объеме движение автотранспорта по мостовому сооружению через р. Тёша на 309-м километре автомобильной дороги Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород. Ключевой этап капитального ремонта объекта, который проводился в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», завершен. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Подрядчик выполнил работы по реконструкции мостового полотна, ремонту несущих конструкций, замене гидроизоляции и деформационных швов, устройству нового дорожного покрытия, а также установке барьерных ограждений и благоустройству прилегающей территории.

На объекте остается разобрать временную переправу, построенную для организации движения на период строительства. Дальнейшие работы будут производиться без перекрытия движения по мосту.

Как пояснили в региональном ГУАД, открытие моста позволяет сократить время в пути, поскольку у водителей отпадает необходимость в объезде; а также восстановить прямой маршрут движения общественного и грузового транспорта; обеспечить беспрепятственный проезд специализированного транспорта, включая автомобили экстренных служб