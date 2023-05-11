Российские школьники победили на Международной Менделеевской олимпиаде по химии в Астане

© msu.ru

Ученики 10-11 классов российских школ завоевали десять медалей на Международной Менделеевской олимпиаде по химии в Астане. Семеро из них добыли золотые награды.

Об этом сообщается на сайте МГУ. Мероприятие проходило в столице Казахстана с 1 по 6 мая. В олимпиаде принимали участие 113 школьников из 21 страны Евразии и Южной Америки, включая Израиль, Австрию, Бразилию и Саудовскую Аравию.

Всего в составе российской сборной находилось 10 человек. Все ученики — победители Всероссийской олимпиады школьников по химии, завоевавшие максимальное число баллов в своих классах.