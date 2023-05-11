Российские школьники победили на Международной Менделеевской олимпиаде по химии в Астане
Ученики 10-11 классов российских школ завоевали десять медалей на Международной Менделеевской олимпиаде по химии в Астане. Семеро из них добыли золотые награды.
Об этом сообщается на сайте МГУ. Мероприятие проходило в столице Казахстана с 1 по 6 мая. В олимпиаде принимали участие 113 школьников из 21 страны Евразии и Южной Америки, включая Израиль, Австрию, Бразилию и Саудовскую Аравию.
Всего в составе российской сборной находилось 10 человек. Все ученики — победители Всероссийской олимпиады школьников по химии, завоевавшие максимальное число баллов в своих классах.
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