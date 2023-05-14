Завершена реконструкция станции Переёмная в Бурятии

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На станции Переёмная Восточно-Сибирской магистрали в Бурятии завершена реконструкция железнодорожной инфраструктуры.

В ходе модернизации, которая стала частью инвестиционного проекта ОАО «РЖД» по увеличению пропускных способностей БАМа и Транссиба, были удлинены четыре станционных пути.

Теперь они способны вместить грузовые поезда протяжённостью до 72 вагонов, что даёт дополнительные возможности в регулировке движения составов на грузонапряжённом участке Транссиба, в том числе для беспрепятственного пропуска пассажирских поездов.

Всего в рамках реконструкции было уложено более 3,6 км рельсошпальной решётки, 12 новых стрелочных переводов, протянуто более 7 км контактной сети, а также 3,7 км линий связи. Для снижения шумовой нагрузки вдоль путей оборудован специальный экран протяжённостью 1,5 тыс. м. Учитывая традиционно высокую заснеженность в зимний период, на станции установлена система автоматической пневмообдувки стрелочных переводов.

Станция Переёмная расположена в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, в непосредственной близости от озера Байкал. Поэтому при проведении работ строго соблюдались все экологические нормы, велось видеонаблюдение, проводились регулярные исследования атмосферного воздуха. Реализация проекта позволила исключить попадание сточных вод в почву: через специальные кювет-траншеи, уложенные вдоль путей, они поступают на локальные очистные сооружения.

Добавим, что реконструкция станции завершена в установленные проектом сроки. На время строительства перевозочный процесс не прекращался. Основная цель проведённых работ — освоение дополнительных объёмов перевозок по участкам Восточного полигона, а также увеличение провозной способности участков Улан-Удэ — Слюдянка и Слюдянка — Иркутск до 106 пар поездов в сутки.