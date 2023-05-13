19 новых автобусов Волгабас вышли на маршруты Вологды

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Парк муниципального перевозчика Вологды пополнился 19-ю новыми автобусами «Волгабас», работающими на газомоторном топливе. Они переданы предприятию «ПАТП-1».

Это уже вторая поставка в регион. В 2022 году были отправлены 18 автобусов.

В салоне с комфортом могут разместиться сразу 103 человека, посадочных мест — 26. Машины оборудованы видеокамерами, автоматической системой объявления остановок, электронной системой отображения маршрута, тахографом, медиасистемой, спутниковой навигацией.

Новые автобусы оснащены датчиками учетов пассажиров. Благодаря интеллектуальной системе водитель сможет видеть, сколько пассажиров вошло в автобус и сколько оплатили проезд.

В автобусах предусмотрено всё необходимое для пассажиров с ограниченными возможностями: аппарель для въезда и крепление для кресла-коляски, система наклона кузова, специальная площадка в середине салона, звуковая и световая сигнализация для вызова водителя.

Некоторые автобусы прямо с пл. Революции отправились по городским маршрутам. С 21 апреля они работают на улицах города.

На вопрос горожан, по каким маршрутам пошли новые автобусы, сотрудники администрации ответили, что по маршрутам №№ 1, 2, 6, 8, 12, 16, 22, 28, 36, и 42.

Фото — https://vop.ru/...a-ulicy-vologdy

https://newsvo.ru/news/151905