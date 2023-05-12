Прогресс по проекту строительства Амурского ГПЗ к началу мая 2023 года составил 88,83%

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На 1-й и 2-й технологических линиях Амурского ГПЗ проведены мероприятия по совершенствованию систем безопасности лицензионных установок. В том числе завершены испытания автоматических систем пожарной сигнализации, пожаротушения и контроля загазованности. Выполняются монтаж и наладка сверхчувствительной лазерной системы обнаружения утечек метана. Завершаются монтаж и наладка расширенной системы технологического видеонаблюдения.

На 3-й линии достигнута механическая готовность основной установки газоразделения и второй установки по производству гелия. Ведутся пусконаладочные, предпусконаладочные работы.

На 4-й линии ведутся дополнительные испытания на герметичность, выполняется монтаж систем электрообогрева трубопроводов, проводятся предпусконаладочные работы задвижек с электроприводом. На ГПА «Ладога» № 7 и № 8 ведутся предпусконаладочные работы. Завершены испытания блочно-модульной компрессорной установки агрегата № 8.

На 5-й линии выполняются электромонтажные работы в зданиях подстанций. На ГПА «Ладога» № 10 завершены сварочно-монтажные работы по трубопроводам маслосистемы, дренажа и пожарного водовода. На дожимной компрессорной станции начаты сварочно-монтажные работы по технологическим трубопроводам. На 6-й линии смонтировано 4285 тонн металлоконструкций.