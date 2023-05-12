Амурский ГХК в апреле 2023 года

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На Амурском ГХК продолжается работа по локализации материалов и оборудования. Так, при строительстве обеспечивающих объектов предприятия (объектов общезаводского хозяйства) локализация по ряду номенклатур составляет 100%. В их числе: КИП — 33 компании-поставщика РФ; динамическое оборудование — 5 компаний-поставщиков РФ; статическое оборудование — 12 компаний-поставщиков РФ; комплектное оборудование 13 компаний-поставщиков РФ.

Более чем на 90% локализованы поставки трубной продукции и соединительных деталей трубопроводов, железобетонных изделий и конструкций, материалов для строительства объектов железнодорожной инфраструктуры. Также высокая доля локализации приходится на поставки электрооборудования, кабельной продукции и запорно-регулирующей арматуры.

Российский завод «Криогенмаш» приступил к монтажным работам в рамках строительства воздухоразделительной установки по производству сжатого воздуха и азота (ВРУ). Комплекс предназначен для обеспечения АГХК промышленными газами: газообразным азотом и сухим сжатым воздухом. В его составе планируются две криогенные установки, установка получения сжатого сухого воздуха и система хранения и газификации жидкого азота.

Также на площадке ведётся строительство шаровых резервуаров парка промежуточного хранения сжиженных углеводородных газов (СУГ). Выполняется устройство фундаментов и предмонтажные работы. Всего в составе парка будет 15 резервуаров объемом от 600 до 2 400 кубометров. Их изготовителем является екатеринбургский завод «Уралхиммаш».

Ведётся монтаж трёх вертикальных резервуаров для хранения противопожарного и технического запаса воды. Их суммарная вместимость составит 90 000 м3, а высота в собранном виде каждого резервуара составит 23 метра. Поставщиком комплектующих является компания «СЗ КВОиТ» г. Самара.

Ключевыми поставщиками электрооборудования для строительства подстанции 500 кВ и главных понизительных подстанций являются предприятия Москвы и Московской области, Перми, Воронежа, Чебоксар. Омск, Екатеринбург, Челябинск, Волжский, Первоуральск, Выкса, Москва, Санкт-Петербург, Загорск, Набережные Челны, Шадринск, Новосибирск, Новокузнецк, Шахты, Орск, Златоуст, Воронеж, Ижевск, Самара, Саратов, Нижний Новгород, Тюмень, Пенза, Казань, Чебаркуль, Астрахань, Чебоксары, Хабаровск — предприятия этих и многих других российских городов участвуют в производстве и поставках материалов и оборудования для строительства Амурского газохимического комплекса. Этот уровень достигнут за счет создания конкурентной среды, а также накопленного ранее опыта использования технологий, материалов, оборудования, разработанного и производимого на территории Российской Федерации. Работа по контрактации поставок оборудования и материалов продолжается.