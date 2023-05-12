В эксплуатацию введена вторая очередь Кольской ВЭС

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Состоялась торжественная церемония запуска второй очереди самого мощного в мире ветропарка за Полярным кругом — Кольской ВЭС.

Строительство осуществляло ПАО «ЭЛ5-Энерго» (входит в Группу «ЛУКОЙЛ»). Первая очередь ветропарка 170 МВт была введена в коммерческую эксплуатацию 1 декабря 2022 года. После запуска второй очереди мощность станции достигла 201 МВт. Кольская ВЭС оснащена 57 турбинами и занимает площадь в 257 гектаров.

Плановая выработка ветропарка составляет порядка 750 млн кВт-ч в год, что позволит предотвратить выбросы до 600 тыс. тонн СО2-экв. ежегодно.

ВЭС оборудована преимущественно российским оборудованием.

Кольская ВЭС построена в рамках государственной программы поддержки возобновляемой энергетики (ДПМ ВИЭ) и соглашения с правительством Мурманской области о развитии возобновляемой энергетики. В 2021 году проекту присвоен статус стратегического инвестиционного проекта региона.