Российская компания «СТАН» разработала новую модель станка с ЧПУ

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Российский разработчик станков с числовым программным управлением (ЧПУ) для высокотехнологичных отраслей промышленности ООО «СТАН» ввёл в эксплуатацию первый обрабатывающий центр VMB 3200×4000. Оборудование предназначено для изготовления высокотехнологичных станков, применяемых в машиностроении.

Портальный станок VMB 3200×4000 создан дочерним предприятием компании — ООО НПО «Станкостроение» (г. Стерлитамак, Башкирия) по проекту государственного Фонда развития промышленности. Он предназначен для работы с крупногабаритными корпусными деталями. Главной особенностью VMB 3200×4000 является изготовление деталей с повышенной геометрической точностью (компоновка типа «Гентри»). Финальные испытания подтвердили соответствие характеристик VMB 3200×4000 техническому заданию.

По словам гендиректора СТАН Бориса Богатырева, вес станка превышает 70 т. Руководство компании рассчитывает, что их разработка позволит значительно сократить сроки изготовления изделий и увеличит объемы выпуска готовой продукции.

VMB 3200×4000 оснащен инструментальным магазином, станцией подачи эмульсии в зону резки, автоматической системой смазки и уборки стружки. Специалисты расширили технологические возможности станка, укомплектовав его угловыми головками, которые устанавливают на ползун. Таким образом повышается производительность оборудования.