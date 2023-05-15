ТМХ отправил маневровый тепловоз ТЭМ23 на опытную эксплуатацию

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Новейший маневровый тепловоз ТЭМ23 производства Брянского машиностроительного завода (БМЗ входит в состав АО «Трансмашхолдинг») приступил к подконтрольно-демонстрационной эксплуатации на ПАО «Северсталь».

Первый образец маневрового тепловоза ТЭМ23 начал работу на Череповецком металлургическом комбинате. В ходе опытной эксплуатации, которая продлится два месяца, специалисты Брянского машиностроительного завода будут осуществлять техническую и консультационную поддержку в период работы тепловоза.

Во время подконтрольной эксплуатации планируется проверить функционирование основных узлов и агрегатов локомотива в разных режимах в условиях реальной эксплуатации. Будут оцениваться также удобство управления локомотивом, условия труда машиниста."Северсталь" стала первым эксплуатантом тепловоза ТЭМ23. Компания активно использует на своих промышленных объектах технику производства Брянского машиностроительного завода.

В 2022 году компания приобрела 10 маневровых локомотивов серии ТЭМ18ДМ.В конце 2022 года БМЗ получил сертификат, позволяющий осуществлять серийный выпуск тепловозов ТЭМ23. Это новейший маневровый тепловоз, сочетающий в себе последние тенденции мирового маневрового локомотивостроения. Он предназначен для выполнения маневровой и маневрово-вывозной работы на железных дорогах колеи 1520 мм.