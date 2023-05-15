«Татнефть» открыла новое месторождение в Ливии

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Российская компания «Татнефть» открыла новое месторождение нефти в Ливии. Об этом сообщает новостной портал Al-Monitor.

Ливийская нефтяная корпорация и «Татнефть» заявили, что обнаружили нефть в бассейне Гадамес в 330 километрах к югу от столицы Триполи. Национальной нефтяной корпорации принадлежит 89,5% доли, «Татнефти» — оставшиеся 10,5%.

Российские нефтяные компании присутствовали в Ливии в течение многих лет, но их деятельность была прервана в 2011 году, когда при поддержке НАТО был свергнут Муаммар Каддафи. Страну захлестнула кровопролитная гражданская война.

«Татнефть» несколько раз приостанавливала операции в Ливии во время конфликта, но в конце 2021 года возобновила их. Российский «Газпром» также приостанавливал работы после начала конфликта в 2011 году, но возобновил их в 2021 году.

Открытие «Татнефти» укрепляет интересы России в Ливии. В 2020 году Россия выступила посредником в заключении соглашения о добыче нефти между правительством Ливии, базирующимся в Триполи, и силами командующего Халифы Хафтара.