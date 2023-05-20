ЕВРАЗ запустил в работу отечественный экскаватор с большим ковшом

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На Собственно-Качканарском месторождении в Свердловской области ЕВРАЗ КГОК ввели в эксплуатацию отечественный экскаватор ЭКГ-15 М. Это третий экскаватор подобного типа на комбинате, ранее приобреталась техника с объемом ковша 12 м куб.

Машина будет осуществлять погрузку горной массы в думпкары для доставки на перерабатывающие фабрики. Погрузка одного думпкара выполняется за 5-7 минут и составляет десять ковшей. Вес экскаватора — 725 тонн, высота — 18 метров.

Техника приспособлена к работе в условиях резких перепадов температур от -40 до +45 градусов Цельсия. Для улучшения условий труда в кабине установлены антивибрационное кресло, кондиционер, система, препятствующая попаданию пыли, встроенная система пожаротушения. Все технологические параметры отображаются на дисплее. Экскаватор оборудован комнатой отдыха с микроволновой печью.

«Мы продолжаем развивать Собственно-Качканарское месторождение титаномагнетитовых руд, — сказал на церемонии запуска новой техники Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона „Урал“ Денис Новоженов, — В мае на комбинат поступят еще два 240-тонных БелАЗа, а к концу года ожидаем экскаватор с объемом ковша 20 м3. СКМ с запасами более 6 млрд тонн руды обеспечит стабильную работу ЕВРАЗ КГОКа на ближайшие 100 лет».

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