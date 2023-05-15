Керченский Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы сдал заказчику аварийно-спасательное судно
13 мая Государственная приёмная комиссия приняла многофункциональное аварийно-спасательное судно мощностью 4 МВт проекта MPSV07, «Спасатель Ильин», построенное на АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы» в Керчи, сообщает пресс-служба Росморречфлота.
Во исполнение поручения Росморречфлота судно построено по заказу ФКУ «Дирекция госзаказчика» в рамках государственной программы РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» для нужд ФГБУ «Морспасслужба», отмечается в сообщении.
Судно имеет неограниченный район плавания, в том числе с совершением международных рейсов и плаванием по трассам Северного морского пути. Предназначено для патрулирования, аварийно-спасательного дежурства; оказания технической поддержки и помощи.
Уникальность многофункциональных аварийно-спасательных судов ледового плавания проекта MPSV07 в их оснащенности и технических возможностях. Эти спасатели имеют неограниченный район плавания, могут ходить по трассам Северного морского пути. Винто-рулевой комплекс MPSV07 спроектирован под ледовую категорию Arc 5, при этом есть возможность эксплуатации судна и при температурах до -40°С. Запасы топлива расположены в диптанках в районе машинного отделения. Вместимость цистерн позволяет судну находиться на дежурстве в автономном режиме до 20 суток. Главная энергетическая установка состоит из четырех главных дизель-генераторов мощностью по 1370 кВт каждый.
Параметры MPSV07:
— Длина максимальная — 73 м;
— Ширина габаритная — 16,60 м;
— Высота борта на миделе — 6.70 м;
— Осадка КВЛ (проектная) / максимальная — 4.50 / 5.10 м;
— Тяговое усилие на швартовах — 70 тонн;
— Вместимость грузовых трюмов — 94 м³;
— Объём танков для собранной нефти — 668 м³;
— Мощность ГД — 4×1370 кВт;
— Автономность — 20 суток;
— Экипаж — 20;
— Спецперсонал — 12;
— Общее число мест для спасенных — 69.
По проекту MPSV07, разработанному Морским инженерным бюро, за последние 10 лет построены четыре судна: «Спасатель Карев», «Спасатель Кавдейкин», «Спасатель Заборщиков» и «Спасатель Демидов». Все они успешно служат в региональных подразделениях Морспасслужбы в Санкт-Петербурге, Мурманске, Владивостоке и Новороссийске.
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16.05.2301:52:09