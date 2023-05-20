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Агропром и пищевая промышленность

В Татарстане по нацпроекту открылась ферма по выращиванию радужной форели

 © trt-tv.ru

В татарском промышленном парке «Буинск» открылась ферма, производящая радужную форель. Проект был реализован в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Пять новых рабочих мест будут созданы на ферме, которая может производить до 300 тонн товарной рыбы в год. Резидентом парка является компания «ФИШ», занимающаяся глубокой переработкой рыбы и ракообразных.

Россия закупает существенную часть объёма красной рыбы за рубежом.
Источник: https://trt-tv.ru/news/v-tatarstane...po-vyrashhivaniyu-raduzhnoj-foreli/

рыбоводство, Татарстан
  • Нет аватара iven
    20.05.2315:25:55

    В тексте написано, что будет создано 5 рабочих мест. При этом будет 300 тонн!!! готовой продукции в год, при цене 400 р за кг форели, получим 300*1000*400=120 млн в год на пять человек, это 24 млн выработки на человека в год или 2 млн в месяц. Не реально, где-то ошибка…

    #1262631
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