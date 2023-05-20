В Татарстане по нацпроекту открылась ферма по выращиванию радужной форели
В татарском промышленном парке «Буинск» открылась ферма, производящая радужную форель. Проект был реализован в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
Пять новых рабочих мест будут созданы на ферме, которая может производить до 300 тонн товарной рыбы в год. Резидентом парка является компания «ФИШ», занимающаяся глубокой переработкой рыбы и ракообразных.
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20.05.2315:25:55