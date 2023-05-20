В Татарстане по нацпроекту открылась ферма по выращиванию радужной форели

© trt-tv.ru

В татарском промышленном парке «Буинск» открылась ферма, производящая радужную форель. Проект был реализован в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Пять новых рабочих мест будут созданы на ферме, которая может производить до 300 тонн товарной рыбы в год. Резидентом парка является компания «ФИШ», занимающаяся глубокой переработкой рыбы и ракообразных.

Россия закупает существенную часть объёма красной рыбы за рубежом.