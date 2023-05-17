Нанотехнологический центр композитов поставил водоотводные лотки для реконструкции трассы М-4 «Дон»

Нанотехнологический центр композитов — производитель композитных материалов из Москвы — поставил около четырёх километров водоотводных композитных лотков для реконструкции федеральной трассы М-4 «Дон». Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

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Среди отличительных качеств композитных водоотводных лотков называются малый вес, коррозийная стойкость, отсутствие затрат на обслуживание в период эксплуатации и долговечность.

Отмечается, что к настоящему моменту установлено уже порядка двух километров поставленных лотков. Оставшиеся два километра материалов установят в ближайший месяц. Работы по реконструкции магистрали ведутся круглосуточно.

До этого компания изготовила более 18 километров композитных перильных ограждений и систем водоотведения для Центральной кольцевой автомобильной дороги ЦКАД-1. А для ЦКАД-3 — девять километров перил и лотков.

«Продукция столичного Нанотехнологического центра композитов достаточно востребована при реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе связанных с ремонтом и строительством дорог», — заявил глава департамента Владислав Овчинский.

Открыть движение по трассе М-4 «Дон» планируется в июне текущего года.