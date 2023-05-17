СИБУР импортозаместил полиэтилен для производства топливных баков

СИБУР в партнерстве с АвтоВАЗом и компанией «ДИПО», производителем топливных систем для автомобилей классов Евро 5 и Евро 6, разработал первую в России марку полиэтилена HD 60472 LB для производства топливных баков автомобилей. Локализованный материал станет основой топливной системы для новой модификации Lada Vesta NG 2023.

Ранее для производства топливных баков использовался полиэтилен европейского производства. Прекращение импорта ограничило возможности российских переработчиков в части обеспеченности сырьем и могло привести к остановке производства. Техническими специалистами СИБУРа и научно-исследовательского центра компании — «СИБУР ПолиЛаб» — в кратчайшие сроки была разработана новая марка полиэтилена, не уступающая по качеству и свойствам зарубежному аналогу. Новый продукт прошел все необходимые испытания как у производителя топливных систем, так и у автопроизводителя, и получил сертификаты соответствия.

Максим Жаренов, Директор по продажам, проектам и инжинирингу «ДИПО»:

"Для производства пластиковых бензобаков используется специальный полиэтилен, который не был локализован в России. Совместно с компанией СИБУР, компанией АвтоВАЗ, наша компания смогла разработать, внедрить и испытать локальную марку, которая даст независимость в поставках и обеспечит производство АвтоВАЗа бесперебойно на многие годы".

Владимир Зимовцев, директор, Маркетинг и развитие продаж СИБУРа:

«Благодаря имеющейся научно-исследовательской базе нам удалось в кратчайшие сроки наладить промышленное производство новой марки полиэтилена, необходимой для бесперебойного снабжения отечественных производителей топливных систем. Разработка специалистов СИБУРа позволит автомобильной отрасли России работать независимо от зарубежных поставок и обеспечивать россиян надежными автомобилями в соответствии со спросом на рынке».