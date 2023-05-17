Росавиация одобрила двигатель ТВ7-117СТ-01 для испытаний самолёта Ил-114-300

Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация) разрешило эксплуатировать разработанный Объединенной двигателестроительной корпорацией Ростеха двигатель ТВ7-117СТ-01 для самолета Ил-114-300 на высотах до 6 тысяч метров и на скорости до 550 километров в час, что является очередным запланированным этапом для проведения летных испытаний.

Полет регионального самолета Ил-114-300 с двигателями ТВ7-117СТ-01 © www.uecrus.com

На самолет устанавливаются два двигателя ТВ7-117СТ-01 производства петербургского предприятия ОДК-Климов. До конца года будут предоставлены шесть силовых установок для проведения летных испытаний, по их результатам будет принято решение о начале серийного производства.

«В настоящее время в ОДК-Климов идет подготовка к летным испытаниям ТВ7-117СТ-01 в составе самолета Ил-114-300. Кроме того, готовим еще два резервных двигателя в сертифицированной типовой конструкции, а до конца года будут предоставлены еще четыре мотора для летных испытаний самолета», — сообщил генеральный конструктор ОДК-Климов Всеволод Елисеев.

Ранее в декабре 2022 года Росавиацией был выдан сертификат типа для двигателя ТВ7-117СТ-01. Это современный турбовинтовой двигатель, обладающий повышенной мощностью на взлетном режиме (3100 л.с.) и лучшей в своем классе топливной эффективностью. Двигатель управляется инновационной электронной системой типа FADEC (БАРК-65СМ) и работает в тандеме с новым воздушным винтом АВ112-114, имеющим повышенную тягу 4 тонны.