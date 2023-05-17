Производитель мясных деликатесов в Москве нарастил мощности по нацпроекту

Московская компания «Востряково-2», специализирующаяся на производстве колбасных изделий и продуктов из мяса, благодаря нацпроекту «Производительность труда» увеличила объем выпускаемой на пилотном потоке продукции на 40%. Об этом говорится в сообщении пресс-служба городского департамента экономической политики и развития.

Фото: пресс-служба правительства Москвы © madeinrussia.ru

За шесть месяцев эксперты по повышению производительности труда совместно с компанией внедрили систему по поддержанию порядка на рабочих местах, ввели четкую регламентацию производственных операций и деятельности сотрудников. Помимо этого, сократили партии используемой на разных участках производства продукции, что дало возможность снизить неиспользуемые запасы на 23%.

Эти меры позволили предприятию за шесть месяцев увеличить объем выпускаемой продукции марки «Сало белорусское» почти на 40%.

Когда компания присоединилась к проекту, в сутки она могла упаковывать 5,4 тонны продукта из свиного шпика, сейчас — 7,5 тонны.